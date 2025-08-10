أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن اعتماد تقويم دراسي جديد للعام 1447 - 1448هـ، يحمل بين طياته العديد من التسهيلات والمميزات التي تخدم الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء.

خبر سار من وزارة التعليم في السعودية لجميع الطلاب وأولياء الأمور

في خطوة إيجابية، عادت الوزارة إلى تطبيق نظام الفصلين الدراسيين بدلاً من الثلاثة، مع الحفاظ على الإطار الزمني المعتمد، ما يتيح مزيدًا من الاستقرار والتنظيم في العام الدراسي المقبل.

ومن أبرز مزايا التقويم الجديد إلغاء الإجازات المطولة، مع الحفاظ على فترات راحة منتظمة مثل إجازة اليوم الوطني وعيدي الفطر والأضحى، مما يساهم في زيادة التركيز واستثمار الوقت الدراسي بشكل أفضل.

وشددت الوزارة على مرونة المؤسسات التعليمية الخاصة والعالمية في اختيار النظام الدراسي المناسب لها، كما منحت صلاحيات إضافية لإدارات التعليم في المناطق ذات الطبيعة الخاصة.

يأتي هذا التطوير ضمن جهود المملكة في تحقيق أهداف رؤية 2030، مع التركيز على تطوير جودة التعليم وتحسين بيئة التعلم، بما يضمن أفضل النتائج للطلاب ويخفف من الضغوط على أولياء الأمور.