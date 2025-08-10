إليكم سلم الدرجات الوظيفية في القطاع الخاص السعودي لعام 1447هـ.. ورواتب كل درجة

سنتعرف اليوم على الدرجات الوظيفية في القطاع الخاص للعام 1447هـ ، حيث إن الدرجات الوظيفية في المملكة العربية السعودية وتحديدًا في القطاع الخاص تنقسم إلى العديد من الفئات، وكل فئة لها المسمى الوظيفي والدرجة الخاصة بها، لذلك سنتعرف من خلال موقع الخليج 365 على الدرجات الوظيفية في القطاع الخاص في السعودية.

سلم الدرجات الوظيفية في القطاع الخاص السعودي لعام 1447هـ.. ورواتب كل درجة

ووفقا للتصنيف المعتمد لعام 1447، تنقسم الوظائف في القطاع الخاص إلى ثماني مراتب رئيسية، لكل منها فئات ورتب مختلفة، تعكس طبيعة المهام والمسؤوليات الموكلة للعاملين.

تفاصيل الدرجات ورواتبها التقديرية:

مدير عام – المرتبة الثامنة، الفئة الأولى (A): يقود العمل الاستراتيجي للقطاع بالكامل، ومتوسط راتبه الشهري يتراوح بين 40,000 و60,000 ريال.

مساعد المدير العام – المرتبة السابعة، الفئة الثانية (B1): يشرف على وحدات أو برامج متعددة، وراتبه يتراوح بين 30,000 و45,000 ريال.

مدير إدارة / مدير تطوير مؤسسي / مستشار – المرتبة السادسة، الفئة الثانية (B2): يقود برامج أساسية، براتب بين 25,000 و35,000 ريال.

مدير البرنامج / مدير المشروع – المرتبة الخامسة، الفئة الثانية (B3): مسؤوليات فنية وإشرافية، براتب بين 18,000 و25,000 ريال.

محاسب / أخصائي / باحث / مدقق داخلي – المرتبة الثالثة، الفئة التنفيذية (C1): أدوار فنية وتنظيمية، براتب بين 12,000 و18,000 ريال.

منسق / مسؤول استقبال / أمين صندوق / سكرتير – المرتبة الثانية، الفئة التنفيذية (C2): مهام إدارية مباشرة، براتب بين 7,000 و12,000 ريال.

مراسل / عامل / سائق / مشرف وحدات مركبات – المرتبة الأولى، الفئة التنفيذية (D): أعمال ميدانية، براتب بين 4,000 و7,000 ريال.

ويعكس هذا السلم التزام القطاع الخاص بتوضيح الحقوق والمسارات الوظيفية للعاملين، بما يضمن العدالة في الرواتب ويحفّز الموظفين على التطور المهني.