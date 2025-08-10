إنتهاء فترة استخدام الأراضي البعلية للموسم

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في إعلان حصري، أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية عن انتهاء مدة الانتفاع بالأراضي البعلية الموسمية المخصصة للموسم الزراعي (2024م-2025م) والمواسم السابقة. دعا المستفيدين إلى التقيد بالأنظمة والتعليمات والعمل على إخلاء الأراضي خلال مدة أقصاها 10 أيام، تمهيدًا لإعادة تنظيم الانتفاع بها للموسم القادم (2025م-2026م) وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.

مشروع استزراع الأراضي البعلية

يأتي هذا الإجراء ضمن مشروع استزراع الأراضي البعلية الذي أطلقته الوزارة والذي حقق نجاحًا في المنطقة، حيث تم تخصيص أكثر من 10.800 قطعة أرض للمواطنين في مدن ومحافظات الحدود الشمالية، بهدف تعزيز الأمن الغذائي واستثمار مياه الأمطار كمورد طبيعي مستدام.

توزيع الأراضي الزراعية

وفقًا لتقرير الفرع، توزعت الأراضي الزراعية على 15 مخططًا مخصصًا للزراعة البعلية الموسمية، شملت 7.577 قطعة في مدينة عرعر، و1.921 قطعة بمحافظة العويقيلة، و1.379 قطعة بمحافظة رفحاء. وبلغ عدد المستفيدين من المشروع أكثر من 11.000 مواطن ومواطنة.

الختام

يأتي هذا الإعلان كخطوة إضافية لتعزيز الاستدامة والفعالية في استخدام الأراضي الزراعية وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالقطاع الزراعي. تأتي هذه الخطوة في سياق جهود الوزارة لدعم الزراعة المستدامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الإنتاج الزراعي.