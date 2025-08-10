الحفاظ على الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في ظهران الجنوب

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نظمت محافظة ظهران الجنوب بالتعاون مع بلدية المحافظة ورشة عمل توعوية بعنوان “حماية الغطاء النباتي ومواجهة مخاطر التصحر”، بحضور وكيل المحافظة عبدالرحمن الأحمري، وعدد من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية والمشايخ والنواب والأعيان والإعلاميين.

تهدف الورشة إلى رفع الوعي البيئي لدى المجتمع المحلي حول أخطار حرائق الغابات وسبل الوقاية منها. وقد شهدت الورشة عروضًا توعوية قدمها مدير الدفاع المدني بالمحافظة العقيد غانم الوادعي والدكتور محمد عباس ممثل وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالإضافة إلى أحمد هادي آل طوق ممثل البلدية وناصر اليامي.

وأكد وكيل المحافظة عبدالرحمن الأحمري في كلمته خلال الورشة على ضرورة التصدي لتكرار حرائق الغابات وتقييم الاستعدادات للتعامل معها بشكل جدي. كما أشار إلى أهمية التنسيق مع الجهات الأمنية والدفاع المدني لتحديد أسباب الحرائق ومعاقبة المتسببين بها.

تعتبر الورشة خطوة إيجابية نحو توعية المجتمع بمخاطر التصحر وتعزيز الوقاية البيئية. يجب على الجميع المشاركة في جهود الحفاظ على الغطاء النباتي وتحقيق الاستدامة البيئية.