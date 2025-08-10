انت الان تتابع الأسبوع في 6 صور: مشاهد كارثية في غزة.. ودخان بركاني يهدد إندونيسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - في صورة التقطتها طائرة إغاثة أردنية، تبدو غزة كأطلال حضارة قديمة أو مدينة مُحيت أليسيو مامو/ صحيفة الجارديان

يسارع الفلسطينيون للحصول على المساعدات الإنسانية التي أُلقيت جوًا بالمظلات على غزة جهاد الشرفي/ أسوشيتد برس

أطفال جوعى ينتظرون الحصول على الطعام في قطاع غزة علي جاد الله/ وكالة الأناضول

جبل ليوتوبي لاكي لاكي ينفث دخانًا ورمادًا بركانيًا في مقاطعة نوسا تينجارا الشرقية بإندونيسيا مركز علم البراكين والتخفيف من حدة المخاطر الجيولوجية الإندونيسي

يتسابق راكبو الدراجات بجوار المناطق الريفية خلال المرحلة التاسعة عشرة من سباق فرنسا للدراجات مصعب الشامي/ أسوشيتد برس

