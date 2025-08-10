محمود سعد يشارك آخر التطورات الصحية لأنغام

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 أغسطس 2025 02:06 مساءً - ما زالت الوعكة الصحية التي تعرضت الفنانة أنغام خلال الأسابيع الماضية تثير حالة من القلق لدى جمهورها، وذلك لأنها خضعت لعمليتين جراحيتين في وقتٍ قصير بسبب مشاكل في البنكرياس، وما زالت تخضع للرعاية والمتابعة الصحية.

محمود سعد يتحدث عن جراحة أنغام الثانية

أسرة أنغام تتحدث عن حالتها الصحية

حرص الإعلامي محمود سعد بصفته صديق مقرب منوأسرتها على طمأنة جمهورها على تطورات حالتها وكتب منشور على فيس بوك قال فيه: "طلبتم مني اطمنكم على صحة انغام.. هي الحمد لله بخير وبتتعافى بشكل كويس جدا في المستشفى.. في مواقع نشرت انها في عزل بسبب ضعف المناعة وده مشصحيح اطلاقا.. هي في غرفة عادية ومعاها عمر ابنها وزي ما قلتلكم العملية كانت الحمد لله موفقة جدا.. دعواتكم ان ربنا يتم شفاها وتخرج قريب من المستشفى.. وان شاء الله اطمنكم عليها أول بأول".وأكد شقيقها خالد سليمان أيضاً أن كل ما تم تداوله أخبار خاطئه، وقال في منشورة على فيس بوك: "ماتصدقوش الصحافهبخير وبتتعافي وهترجع لنا بألف سلامه بإذن الله عن قريب الاخبار المنشوره كلها كذب وتضليل وكلامي ده اكيد وعلي مسؤوليتي".

يُذكر أنّ الموسيقار محمد علي سليمان، كشف لـ"الخليج 365" في وقتٍ سابق، حقيقة الأنباء المتداولة عن تراجع الحالة الصحية لابنته، مؤكدًا أن الحالة الصحية تشهد تحسنًا كبيرًا، بعد خضوعها لجراحة قبل أيام، ولازالت تتلقى الرعاية الطبية داخل المستشفى، متابعًا: "أتواصل مع ابنتي بشكلٍ يومي، للاطمئنان عليها، وهي بخير، وهناك مؤشرات إيجابية حول صحتها، خاصة وأنّ العملية الجراحية تكللت بالنجاح".

وعن الأنباء المتداولة حول تراجع مستوى المناعة لديها، قال: "ليست لديّ معلومة بهذا الأمر، لكن مؤكد أن حالتها تشهد تحسنًا، وفقًا لتواصلي معها يوميًا، وموعد خروجها من المستشفى لم يُحدد بعد"، مُعربًا عن آماله بالتوقف عن ترويج أي أخبار مغلوطة وغير مؤكدة، حتى لا تثير القلق والخوف بين عائلتها.

يُشار إلى أن أنغام قامت باستئصال كيس حميد موجود على البنكرياس من خلال منظار طبي في ميونخ بألمانيا، وأكد الأطباء أن هذا الأمر لا يشكل أي خطورة على حياتها، وبعد أيام خضعت لجراحة ثانية لاستئصال باقي الكيس وجزء من البنكرياس حتى تستكمل حياتها من جديد بشكلٍ طبيعي، لكنها ستخضع لمتابعة طبية دقيقة على فترات.

