شيرين: ركبتي اتكسرت 7 قطع وهذه ذكرياتي مع مسرحية المتزوجون 

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 أغسطس 2025 12:58 صباحاً - روت الفنانةخلال حلولها ضيفة مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم" المذاع على قناة " ON "؛ العديد من تفاصيل حياتها الفنية والشخصية، وكشفت خلال الحلقة عن تفاصيل تعرضها لإصابة خطيرة في الركبة؛ بالإضافة إلى استعادتها ذكريات مسرحية "المتزوجون" مع النجم الراحلكشفت النجمةعن تفاصيل إصابتها في ركبتها، موضحة أنها سقطت عليها أثناء حضورهاابنة إحدى صديقاتها، مشيرة أنها أدركت على الفور تعرضها لكسر، مؤكدة أنها لم تكن تعلم خطورة الإصابة؛ مشيرة أنها تعرضت لكسر في صابونة الركبة لـ 7 قطع، حيث قالت : " أنا كنت أحضر فرح بنت صديقاتي تهاني في الجونة، وقد تعثرت في درجة سلم، وسقطت من هنا وقولتلهم بس أنا اتكسرت هاتولي تلج أحطه على رجلي".وتابعت : "مقولتش أي حاجة تاني غير يا رب، بس يا رب اللي كنت بقولها صوتي سمع في الجونة كلها من شدة الألم، وقد تم نقلي فورًا إلى المستشفى ليخبرني الطبيب أني سأجري عملية جراحية في الحال".وأكملت : "لاقيت نفسي قصاد برفيسور كبير، وبيقولي هتبقي كويسة بأمر الله بعد العملية، فضلت اسأله بقى، هرجع امشي عليها تاني؟ طيب انت هتفتح كام سنتيمتر؟ قالي: هو ده اللي يهمك؟ إنتي عندك كسر في صابونة الركبة ومكسورة 7 قطع".مشيرة أنها وجدت دعمًا من عدد كبير من زملائها الفنانين، على رأسهم النجمةوالتي تعتبرها بمثابة ابنتها، موضحة أنها كانت معها منذ اللحظة الأولى في المستشفى ومقيمة معها، مضيفة أنها بعد إفاقتها من العملية وجدت الفنان الكبير محمود حميدة جالسًا أمامها على كرسي ليطمئن على صحتها.حيث قالت: "أول ما فتحت عيني لاقيتقاعد قدامي وبيقولي حمدا لله على سلامتك، قولتله أنا آسفة مش هبقى معاك في الفيلم ودي أكتر حاجة مزعلاني، لأن المفروض كنا بنعمل بروفات سوا لفيلم اسمه "الشكوى"، لاقيته بيقولي الفيلم مش هيتعمل من غيرك وأنا هفضل جنبك وهغنيلك لو عاوزة المهم تقومي، كلامه ده طبطب على روحي أوي".موضحة أنها مكثت 3 أشهر بعد العملية تخضع للعلاج ولا يمكنها الحركة، مؤكدة أنها كانت من أصعب فترات حياتها.كما استعادت من خلال الحلقة ذكرياتها مع الفنان الراحل، والذي تعتبره صاحب الفضل عليها، من خلال إتاحة الفرصة لها عبر مسرحية "المتزوجون"، حيث قالت : "الأستاذ العبقري سمير غانم اللي عمل شيرين في المسرح وأعطاني الفرصة، وأتعلمت منه الكثير فهو عودني احترام الجمهور فإذا تواجد شخص واحد فقط في المسرح نعرض له".مؤكدة أنها لا تشبه شخصية "لينا" التي قدمتها بالمسرحية، مشيرة أنه مجرد دور ونجحت فيه واستهلمته من صديقة لها، لكنها في الحقيقة معتدلة جدًا وتحب الحق، تساعد من حولها بقدر المستطاع ولا تنتظر الرد من أحد.موضحة أن ردود أفعالها سريعة جدًا وتحسن التصرف، متابعة أنها تدخلت في موقف لإنقاذ سائق تعرّض لحادث سير على الطريق الدائري، حين شاهدت سيارته تنقلب بعد اصطدامها بالحاجز أمام أعينها؛ ومن دون تردد، طلبت من السائق الخاص بها التوقف، وسارعت لمساعدته بنفسها، حتى وصلت الإسعاف.قائلة : "كان وقع برة العربية، رشيت عليه مياه، ومنعت الناس من الاقتراب منه أو من هاتفه، وفضلت جنبه لحد ما الإسعاف أخده، والناس ابتدت تتجمع للمساعدة، وكلمت نجل الرجل ليأتي ليكون مع والده؛ وحاول أحد المتواجدين أخذ هاتفه مني ورفضت أعطيه إياه وهددته أني هبلغ أخي ووصفت له عنوان مكتبه، وفضلت منتظرة حضور الإسعاف لأخذ المصاب، وبعدها ذهب المصاب وعدد ممن شاهدوا الواقعة لأخي في مكتبه، والذي أخبرني أن الناس شكرته وقالوا له: أختك بـ 100 راجل".قد يعجبكم حينما قدّم سمير غانم فيلماً فلسفياً بتعاونه مع لينين الرمليلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»