11 برنامجا تطويريا مبتكرا لتعزيز الجمعيات الزراعية والحيوانية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أكد مؤسسون وأعضاء في جمعيات تعاونية زراعية وحيوانية في الأحساء، تابعة للمركز الوطني للقطاع غير الربحي، أن دور الجمعيات التعاونية يتجاوز الجانب الاقتصادي ليشمل أدوار اجتماعية متعددة. وتشمل هذه الأدوار الاستقرار، وتوطين المهن، وتوفير الخدمات الداعمة للمجتمع الريفي وأهل البادية، وضمان توزيع السكان على المناطق، والحد من ظاهرة الهجرة إلى المدن.

وأشاروا إلى أن الجمعيات التعاونية الزراعية والحيوانية في الأحساء تشهد زيادة في أعدادها، وقد باتت تلعب دورًا مهمًا في دعم المزارعين والمربين وتحسين الإنتاج الزراعي والحيواني. كما تسعى هذه الجمعيات إلى تحسين الممارسات الزراعية والحيوانية، وتقديم الخدمات الاستشارية والإدارية والفنية والتقنية للأعضاء، وزيادة دخل المزارعين والمربين من خلال توفير مستلزمات الإنتاج وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية.

وفي هذا السياق، تم تقديم 11 مقترحًا وبرنامجًا تطويريًا لتعزيز عمل الجمعيات التعاونية، منها توفير الأراضي لإقامة المشاريع الخاصة بالجمعيات، وتوفير قنوات تسويق مناسبة، ودعم البنوك للمساهمة في عجلة الإنتاج، وتوفير قروض لتأمين سيارات مبردة لنقل المنتجات، بالإضافة إلى مزيد من الإجراءات لدعم الجمعيات في مجالات متنوعة.

يأتي هذا الإعلان في إطار تعزيز دور الجمعيات التعاونية في تعزيز القطاع الزراعي والحيواني ودعم المزارعين والمربين لتحسين إنتاجهم وزيادة دخلهم. يأمل القائمون على هذه الجمعيات أن تسهم هذه البرامج التطويرية في تعزيز الاستدامة والازدهار لهذه القطاعات الحيوية.