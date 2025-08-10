المرور يحتجز 33 ألف دراجة نارية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في خطوة لتعزيز الأمن المروري وترسيخ الانضباط على الطرقات، نفذت إدارات المرور حملات ميدانية مكثفة استهدفت الدراجات النارية المخالفة، تجسيدًا لالتزامها بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وخلال 56 يومًا، من 1 يونيو إلى 26 يوليو الماضي، تمكنت الحملة من رصد 33.045 دراجة نارية مخالفة.

تركيز المخالفات في المناطق الكثيفة

أظهرت الحملة تركيزًا واضحًا للمخالفات في المناطق ذات الكثافة المرورية العالية، حيث تصدرت الرياض القائمة بضبط 15.326 دراجة نارية، بنسبة 46.4% من الإجمالي، تلتها جدة بـ8.983 دراجة (27.2%)، ثم المدينة المنورة بـ4.045 دراجة (12.2%)، ومكة المكرمة بـ2.141 دراجة (6.5%).

توزيع المخالفات حسب المناطق

تم تسجيل عدد أقل من المخالفات في بعض المناطق، مما يدل على انخفاض الكثافة المرورية أو التزام أكبر بالأنظمة. وفي الفترة من 20 إلى 26 يوليو، تم رصد 6.535 دراجة نارية، حيث تصدرت الرياض القائمة بـ2.856 دراجة، وجدة بـ2.071 دراجة، والمدينة المنورة بـ592 دراجة، والمنطقة الشرقية بـ296 دراجة.

الضبطيات