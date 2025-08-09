شكرا لقرائتكم خبر عن تحديًا للإدانات الدولية.. إسرائيل تستدعي 250 ألف جندي لتنفيذ خطة اجتياح غزة والان مع التفاصيل

رغم الإدانات العربية والغربية لمخطط إسرائيل لاحتلال قطاع غزة، تواصل تل أبيب تحضيراتها العسكرية على قدم وساق وفي هذا السياق، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه تم استدعاء نحو 250 ألف جندي لتنفيذ الخطة، التي حذر جهاز الأمن الإسرائيلي من أنها قد تتحول إلى "حرب شوارع" على غرار ما حدث في الفلوجة والموصل.



ووفقًا لهيئة البث الإسرائيلية، تتضمن الخطة تطويق مدينة غزة، وإجلاء نحو مليون شخص إلى مناطق جديدة داخل القطاع، مع إنشاء 12 نقطة إضافية لتوزيع الطعام.



وعلى الرغم من معارضته الأولية للخطة، أكد رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، إيال زامير، أن الجيش سينفذ خطة احتلال غزة "بأفضل شكل"، مشيرًا إلى أن القوات ستبذل جهودًا للحفاظ على حياة الأسرى رغم المخاطر.



في الأثناء، وصف مسؤول أمني إسرائيلي العملية بأنها ستكون "تدريجية"، وأنها قد تتطلب تعبئة آلاف الجنود وإجلاء المدنيين بالقوة.

يأتي ذلك فيما يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة غدًا لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط، بما في ذلك الخطة الإسرائيلية الجديدة.



وتزامنًا مع هذه التطورات، كثف الجيش الإسرائيلي قصفه على مناطق متفرقة في غزة، ما أسفر عن سقوط ضحايا وإصابة العشرات شمال مخيم النصيرات، فضلًا عن مقتل شخصين برصاص قناصة إسرائيليين استهدفوا منتظري المساعدات كما تواصل القوات الإسرائيلية عمليات نسف مبانٍ سكنية في مدينة خانيونس.