رئيس الوزراء يوجه بضبط أسعار السلع الأساسية وضمان وصولها للمستهلك بسعر عادل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكد رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك أن تحسن سعر الصرف ليس مؤشراً اقتصادياً فحسب، بل فرصة حقيقية لرد الاعتبار لجيوب المواطنين، مشدداً على أن الأمن الغذائي أولوية للحكومة، وأن المضاربة والاحتكار خصمان سيتم التصدي لهما بكافة الوسائل القانونية.

وأوضح بن بريك، في تصريح نشره على صفحته الرسمية في فيسبوك، أنه ناقش اليوم مع وزير الزراعة والثروة السمكية آليات ضبط أسعار الأسماك والخضروات واللحوم والدواجن والبيض، باعتبارها سلعاً أساسية في كل بيت يمني، مؤكداً عدم القبول باستمرار ارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر.

وأشار إلى أنه وجّه بضبط الفارق بين أسعار الجملة والتجزئة، خاصة مع انخفاض أسعار مزاد الجملة في مواقع الإنزال مقارنة بأسعار التجزئة في المدن والقرى، بما يضمن وصول المنتجات إلى المستهلك بسعرها العادل.

ودعا رئيس الوزراء إلى تحمل المسؤولية بشكل جماعي من قبل الحكومة والسلطات المحلية والتجار والجمعيات والمواطنين، لجعل التحسن الاقتصادي واقعاً يلمسه المواطن في حياته اليومية.