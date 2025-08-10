شكرا لبحثكم عن خبر لجنة ثلاثية تزور مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالشيخ عثمان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بتوجيه من وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، الأستاذ أحمد حامد لملس، نفذت لجنة ميدانية اليوم نزولًا إلى مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بمديرية الشيخ عثمان، بهدف الاطلاع على أوضاع المستشفى وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة فيه.

وضمّت اللجنة كلًا من مدير عام مكتب الصحة والسكان بالعاصمة عدن الدكتور أحمد البيشي، ومدير عام مكتب المالية بالمحافظة الأستاذ مصطفى الشاعري، ومدير عام مديرية الشيخ عثمان الدكتور وسام معاوية.

وخلال النزول، اطلعت اللجنة على أوضاع المستشفى بشكل شامل، شملت الأقسام الصحية والخدمية والإدارية والمالية، كما جرى حصر الاحتياجات العاجلة والصعوبات التي تواجه سير العمل.

وتهدف هذه الزيارة إلى إعداد تقرير متكامل يتضمن مقترحات وحلول عاجلة لمعالجة المشكلات ، على أن يتم رفعه خلال أسبوع من تاريخ النزول، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى.

كما شددت اللجنة على ضرورة تضافر جهود كافة الجهات المعنية لتسهيل عملها ودعمها بما يسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في المستشفى، وضمان الاستجابة السريعة لاحتياجات المرضى.