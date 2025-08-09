شاهد مداهمة حية لصاحب التيشيرت الأسود في المنطقة الشرقية.. شاركت فيها الدرونز وانتهت بمفاجأة

نفذت قوات مكافحة المخدرات في المنطقة الشرقية، عملية مداهمة حية لأحد المنازل المشبوهة، شاركت فيها طائرات الدرونز، ونشر سناب وزارة الداخلية السعودية مقطع فيديو يوثق العملية، حيث تم رصد شخص يرتدي تيشيرت أسود وهو يدخل المنزل المشبوه، وبعد رصد جميع الأهداف تمت مداهمة المنزل والقبض على 5 مقيمين وبحوزتهم 32 كيلو جرام من مادة الشبو المخدر.

مكافحة المخدرات في المنطقة الشرقية تعلن تفاصيل عملية المداهمة

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المنطقة الشرقية القبض على خمسة مقيمين، اثنين من الجنسية الباكستانية، واثنين من الجنسية الهندية، وواحد من الجنسية البنجلاديشية، لترويجهم 32 كيلو جرام من مادة "الشبو" المخدر، وأوضحت المديرية أنه تم إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم واحالتهم إلى النيابة العامة.

يشار إلى أن وزارة الداخلية السعودية ممثلة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات، تشن حرباً على المخدرات وتجار المخدرات وتنفذ حملات مكثفة لرصد المشبوهين والقبض عليهم، وتعتبر تجارة المخدرات أو الترويج لها من الجرائم الجسيمة في المملكة وعقوبتها تصل إلى الإعدام.

