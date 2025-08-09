توم هانكس ينعي رائد الفضاء جيمس لوفيل الذي جسد شخصيته في فيلم سينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 أغسطس 2025 09:58 مساءً - حرص النجم العالمي توم هانكس على نعي وتوجيه رسالة لرائد الفضاء الراحل جيمس لوفيل والذي كان قد رحل عن عالمنا يوم الخميس الماضي 7 أغسطس عن عمر ناهز الـ 97 عامًا، بحسب ما أكدت زوجة ابن جيمس لوفيل لصحيفة "نيويورك تايمز".

توم هانكس يوجه رسالة نعي لـ جيمس لوفيل

ومن خلال بيان نشره النجم توم هانكس عبر حسابه الخاص بـ"إنستغرام" قال: "هناك أشخاص يجرؤون ويحلمون، ويقودون الآخرين إلى أماكن لم نكن لنصل إليها بمفردنا .. جيم لوفيل، الذي سافر لمسافات أبعد في الفضاء ولفترة أطول من أي شخص آخر على كوكبنا، كان من هذا النوع من الرجال".

وأضاف توم هانكس: "إن رحلاته العديدة حول الأرض وإلى مسافة قريبة للغاية من القمر لم تكن من أجل الثراء أو الشهرة، ولكن لأن مثل هذه التحديات هي ما يغذي مسار الحياة ومن الأفضل من جيم لوفيل للقيام بهذه الرحلات".

وإختتم البيان قائلًا: "في ليلة اكتمال القمر هذه ينتقل إلى السماء، إلى الكون، إلى النجوم.. الله يوفقك في رحلتك القادمة جيم لوفيل".

مُخرج "Apollo 13" لـ جيم لوفل: "شكرًا لك على خدماتك لبلدنا وللإنسانية"

فيما نشر مُخرج فيلم "Apollo 13" رون هوارد مجموعة من الصور لرائد الفضاء جيمس لوفيل نعاه من خلالها عبر حسابه الخاص بـ"إنستغرام" وعلق عليها: "ارقد بسلام يا قائد لوفيل.. طيار اختبار في البحرية، جيميني 7، جيميني 12، أبولو 8، وبالطبع أبولو 13".

وأضاف قائلًا: "مجرد معرفة جيم كان شرفًا عظيمًا، فذكاؤه وشجاعته والتزامه بالواجب جعله من أبرز الشخصيات التي قابلتها في حياتي.. وقد ألهم دعمه لجهودنا في صناعة الأفلام الأصالة، وارتقى بمسيرتنا في نواحي عديدة... "شكرًا لك يا سيدي على خدماتك لبلدنا وللإنسانية."

يُذكر أن النجم العالمي توم هانكس كان قد جسد شخصية رائد الفضاء الراحل جيمس لوفيل خلال أحداث فيلم " Apollo 13" والذي صدر عام 1995، والذي جاءت بأحداثه سرد قصة مهمة الصعود إلى القمر الحقيقية التي قادها جيمس لوفيل عام 1970 والتي قد عانت من إخفاقات فادحة قبل العودة بسلام إلى الأرض، وجاء الفيلم من إخراج رون هوارد.



