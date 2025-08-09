استمرار الدعم الإغاثي السعودي في سوريا والأردن

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 345 كرتون تمر للنازحين من محافظة السويداء إلى بلدتي أم ولد ونامر في محافظة درعا السورية، استفاد منها 345 أسرة. ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الدول ذات الاحتياج. كما وزّع المركز 847 قسيمة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المضيف في محافظات عجلون وجرش والمفرق بالمملكة الأردنية الهاشمية، استفاد منها 847 أسرة.



