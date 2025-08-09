الخارجية السعودية تعلن آخر تحديثات مدة تأشيرة الزيارة العائلية.. التفاصيل كاملة

أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن تحديث جديد و دمهم بشأن تأشيرة الزيارة العائلية، والذي يأتي ضمن جهودها المستمرة لتسهيل الإجراءات وتعزيز تنظيم الزيارات داخل المملكة.

تحديثات مدة تأشيرة الزيارة العائلية

وأوضحت الوزارة عبر الرد على احد متبابعينها في منصة x تويتر سابقا أن التأشيرة الجديدة تمنح الزائر حق الدخول مرة واحدة فقط، مع تحديد مدة إقامة تصل حتى 90 يوماً، وبعدها يلزم الزائر بالخروج من الأراضي السعودية. ويهدف هذا التحديث إلى تنظيم حركة الدخول والخروج بما يضمن راحة الزائرين وسلاسة الإجراءات الإدارية.

وتؤكد الوزارة على ضرورة الالتزام بهذه الشروط لضمان استفادة الزائرين من خدمات المملكة بشكل متكامل، مشددة على أن هذا التعديل يعكس حرصها على تقديم تجربة زيارة عائلية ميسرة وآمنة للجميع.

وتدعو وزارة الخارجية الجميع إلى متابعة أي تحديثات أو تعليمات مستقبلية من خلال القنوات الرسمية لضمان الالتزام الكامل بكل متطلبات التأشيرة