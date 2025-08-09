بعد أنباء عن تراجع حالتها الصحية.. والد أنغام لـ الخليج 365: ابنتي بخير وأتواصل معها يوميًا

الحالة الصحية لأنغام تشهد تحسنًا كبيرًا

موعد خروجها من المستشفى لم يُحدد بعد

محمود سعد يطمئن الجمهور: العملية كانت دقيقة لكنها ناجحة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 أغسطس 2025 09:58 مساءً - شهدت الساعات القليلة الماضية، تداول أنباء حول الحالة الصحية للنجمة، حيث تخضع للعلاج في أحد المستشفيات الألمانية، بعد خضوعها لجراحة قبل أيام لاستئصال جزء من البنكرياس، حيث انتشرت مزاعم حول انخفاض المناعة لديها بشكلٍ ملحوظ، الأمر الذي سبب حالة من القلق بين الفريق الطبي المعالج، وتقرر نقلها لغرفة عزل، ومنع الزيارة عنها، لحين ارتفاع مستوى نشاط المناعة للمستوى الطبيعي.ومن جانبه، كشف الموسيقار محمد علي سليمان، لـ"الخليج 365"، حقيقة تلك الأنباء المتداولة، مؤكدًا أن الحالة الصحية لابنته أنغام تشهد تحسنًا كبيرًا، بعد خضوعها لجراحة قبل أيام، ولازالت تتلقى الرعاية الطبية داخل المستشفى، متابعًا "أتواصل مع ابنتي بشكلٍ يومي، للاطمئنان عليها، وهي بخير، وهناك مؤشرات إيجابية حول صحتها، خاصة وأنّ العملية الجراحية تكللت بالنجاح".وعن الأنباء المتداولة حول تراجع مستوى المناعة لديها، قال: "ليست لديّ معلومة بهذا الأمر، لكن مؤكد أن حالتها تشهد تحسنًا، وفقًا لتواصلي معها يوميًا، وموعد خروجها من المستشفى لم يُحدد بعد"، مُعربًا عن آماله بالتوقف عن ترويج أي أخبار مغلوطة وغير مؤكدة، حتى لا تثير القلق والخوف بين عائلتها.

وكان الإعلامي محمود سعد، المعروف بقربه من الفنانة أنغام، كشف تطورات حالتها الصحية عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وقال: "الحمد لله على سلامة أنغام. زي ما قلتلكم إمبارح.. أنغام دخلت غرفة العمليات النهاردة علشان تشيل الجزء المتبقي من الكيس اللي على البنكرياس مع جزء صغير منه. العملية كانت دقيقة ومش سهلة، بس الحمد لله مرت على خير وكانت ناجحة، وهي كويسة الحمد لله. إن شاء الله تتعافى بسرعة وترجع بألف سلامة".

استئصال كيس حميد على البنكرياس

وكان محمود سعد قد كشف سابقًا عن تفاصيل الحالة، مؤكدًا أن الكيس الموجود على البنكرياس "حميد"، ولا يشكل أي خطر على حياتها، وقد تم استئصال الجزء الأكبر منه خلال منظار طبي أجري في ميونخ. وقال في بث مباشر: "أنغام عندها كيس على البنكرياس، والحمد لله طلع حاجة عادية وحميدة. عملوا لها منظار دخل من الفم لحد البنكرياس، وشالوا جزء كبير من الكيس. هي بتاكل، وبتتألم جامد جدًا، ومحتاجة دعواتكم. معندهاش حاجة خبيثة، وهتخرج قريب إن شاء الله".

