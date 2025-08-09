أعلن مشروع مواقف الرياض إطلاق المرحلة الأولى لتنظيم المواقف غير المدفوعة داخل الأحياء السكنية، بدءًا بحي الورود، وذلك بهدف الحد من الوقوف العشوائي والممارسات الخاطئة وتسرب المركبات من الشوارع التجارية إلى داخل المناطق السكنية المجاورة وما يترتب على ذلك من ازدحام ووقوف عشوائي غير منظم يؤثر سلبًا على راحة السكان وجودة حياتهم.

حتى لو كنت أحد السكان.. ابتداءً من اليوم ممنوع إيقاف سيارتك في هذا الحي في الرياض إلا بتصريح

بعد نجاح مشروع مواقف الرياض في تنظيم المواقف المدفوعة في عدد من الشوارع التجارية الحيوية، أعلن إطلاق المرحلة الأولى من تنظيم المواقف غير المدفوعة داخل الأحياء السكنية، بدءًا بحي الورود، وسيتم التوسع تدريجيًا إلى أحياء إضافية في مراحل لاحقة، وذلك بهدف الحد من تسرب المركبات من الشوارع التجارية إلى الأحياء السكنية المجاورة، وما يترتب على ذلك من ازدحام ووقوف عشوائي غير منظم.

ومع البدء بتطبيق المرحلة الأولى من المشروع في حي الورود، فقد أصبح إيقاف المركبات في هذا الحي ممنوع إلا لسكان الحي فقط، حيث يمكن للسكان وزوارهم الحصول على تصاريح سكنية رقمية عبر تطبيق "مواقف الرياض" المرتبط بمنصة "نفاذ" الوطنية، مما يسهّل عملية التسجيل والربط الآمن.

ومن شأن هذا الإجراء أن يوفر مواقف منظمة ويحد من الوقوف العشوائي ويسهم في تحسين جودة الحياة لسكان حي الورود في الرياض.

مشروع مواقف الرياض.. نقلة نوعية في تنظيم الوقوف العام بطريقة فعالة ودقيقة

يعد مشروع مواقف الرياض من أكبر مشاريع المواقف الذكية في العالم، وقد تم تدشينه في أغسطس 2024، ويستهدف تنظيم أكثر من 140 ألف موقف غير مدفوع داخل الأحياء السكنية، إلى جانب إدارة 24 ألف موقف مدفوع في الشوارع التجارية. وتشمل المرحلة الأولى 12 منطقة موزعة على عدد من الأحياء ومنها حي الورود، وحي الرحمانية، وغرب العليا، ووحي المروج، والملك فهد، والسليمانية.

ويعتمد مشروع "مواقف الرياض" على مجموعة من الحلول التقنية المبتكرة لإدارة المناطق المدارة، أهمها "تطبيق مواقف الرياض " وهو تطبيق رقمي متكامل يخدم جميع فئات المواقف، سواء السكنية أو المدفوعة، كما يتضمن المشروع مركبات رقابة دورية مزودة بكاميرات مدعومة بتقنية الرصد الآلي، تُستخدم في رصد مخالفات الوقوف للمركبات في الشوارع التجارية وداخل الأحياء السكنية المجاورة، بهدف تعزيز الامتثال وتنظيم الوقوف العام بطريقة فعالة ودقيقة