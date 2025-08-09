بيع قصر في أبوظبي بمبلغ 400 مليون درهم.. لن تصدق كم عدد غرف النوم فيه!!

شهد سوق العقارات الفاخرة في أبوظبي موجة انتعاش كبيرة خلال الفترة الأخيرة، حيث تم قصر في جزيرة السعديات مقابل 400 مليون درهم، ليكون بذلك واحداً من أغلى الصفقات السكنية في الإمارة وفقًا لبيان صادر عن شركة "الدار" المطور الرئيسي لجزيرة السعديات.

بيع قصر في أبوظبي بمبلغ 400 مليون درهم.. تحفة سكنية في جزيرة السعديات

كشفت شركة "الدار" المطور الرئيسي لجزيرة السعديات، أن القصر الذي تم بيعه في الجزيرة مؤخرًا بمبلغ 400 مليون درهم يعد جزءًا من "فايا السعديات"، وهو مجتمع ساحلي يقع على واحدة من آخر قطع الأراضي المتبقية للفلل في جزيرة السعديات، وأوضحت أن القصر يتكون من 8 غرف نوم، ويتمتع بأكبر مساحة مخصصة في الجزيرة، بمساحة 6,561 مترًا مربعًا.

وأضافت الشركة في بيان صحافي صادراً عنها، أن هذا البيع يعكس النمو المتواصل لسوق العقارات الفاخرة في أبوظبي، وهو سوقٌ مدفوعٌ بطلبٍ قويٍّ من أصحاب الثروات الكبيرة، والمقيمين الدائمين، والمستثمرين الدوليين.

وتأتي هذه الصفقة بعد فترة قصيرة على بيع شقة بنتهاوس نوبو ريزيدنسز أبوظبي التابعة لشركة الدار العقارية في جزيرة السعديات مقابل 137 مليون درهم.

جزيرة السعديات.. جوهرة التاج للعقارات الفاخرة في أبوظبي

وفقًا لجوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير، فإن جزيرة السعديات تعد بمثابة جوهرة التاج للعقارات الفاخرة في أبوظبي، وتجذب مشتري المنازل والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، وقد حققت في النصف الأول من عام 2025، مبيعات بقيمة 5 مليارات درهم إماراتي في جزيرة السعديات، وشكّل الوافدون 86% من المشترين، منهم 46% مقيمون و40% غير مقيمين، مع تصدر المشترين من روسيا وفرنسا والمملكة المتحدة والصين والولايات المتحدة.