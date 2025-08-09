ابتداءً من اليوم.. إضافة هذه القطعة إلى المركبة أصبح مخالفة مرورية قيمتها 750 ريال سعودي

نفذ المرور السعودي خلال اليومين الماضيين حملة لرصد مخالفة التعديل على المركبات، ووثق مقطع فيديو عدد من سيارات الشاص و الونيت التي تم ضبطها في الدائري الشمالي في الرياض، وقال مصور الفيديو أن المركبات التي تم ضبطها كان عليها شد، وبعضها عليها لعاب في اللوحة وكانت اللوحة غير ثابته وواضحة.

وأوضح المصور وهو مالك إحدى المركبات المخالفة، أن قيمة المخالفة التي سجلها لهم المرور هي مخالفة تغيير في هيكل المركبة وقيمتها هو 750 ريال سعودي.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

مخالفة التعديل على جسم المركبة في السعودية

قال المرور السعودي أن إجراء أي تعديل أو إضافة على جسم المركبة أو هيكلها، يغير معالمها أو تجهيزاتها الأساسية دون اتخاذ الإجراءات النظامية يعد مخالفة مرورية، وأوضح المرور أن قيمة المخالفة تتراوح من 300 إلى 500 ريال، بالإضافة إلى حجز السيارة حتى إزالة المخالفة.