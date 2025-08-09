لا زحام مروري في الرياض ولا إشارات ضوئية بعد اليوم.. الهيئة الملكية تطلق مشروع جديد يتضمن 9 جسور عملاقة تربط جميع مناطق المدينة

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض إطلاق مشروع تطوير طريق ديراب الذي يعد من أهم الطرق الحيوية في مدينة الرياض حيث يربط بين عدة مناطق تجارية وسكنية وصناعية، ويعد مشروع تطوير طريق ديراب أحد المشاريع التي وجه بتنفيذها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ضمن ضمن برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة بمدينة الرياض، وقد أوضحت الهيئة الملكية ان هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو تحسين البنية التحتية للنقل في الرياض، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

الهيئة الملكية تطلق مشروع جديد يتضمن 9 جسور عملاقة تربط جميع مناطق المدينة

في خطوة تهدف إلى تخفيف الزحام المروري في الرياض وتحقيق انسيابية الحركة المرورية فيها، أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض إطلاق المجموعة الثانية من برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة بمدينة الرياض الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في فبراير 2020.

ويعد مشروع تطوير طريق ديراب أحد مشاريع المجموعة الثانية من البرنامج، ويبلغ طوله 9 كيلو مترات، ويتضمن المشروع إنشاء 9 جسور تسهم في تسهيل حركة المرور وتوفير مسارات بديلة لتقليل الضغط على التقاطعات الأرضية، كما يتضمن المشروع إنشاء تقاطعين رئيسيين بهدف تحسين الحركة المرورية وتقليل الازدحام المروري في هذه النقاط الحيوية.

ومن المتوقع أن يتم تنفيذ المشروع خلال ثلاث سنوات، وقد وضعت الهيئة الملكية خطة مع الإدارة العامة لمرور الرياض حيث سيتم تنفيذ المشروع على مراحل لضمان استمرارية الحركة المرورية على الطريق وتقليل التأثير على مستخدمي الطريق.

أهمية مشروع تطوير طريق ديراب ودوره في تحسين الحركة المرورية في الرياض

يمثل مشروع تطوير طريق ديراب أهمية كبيرة، فهو أحد الطرق الرئيسية والحيوية في الرياض ويربط بين عدة مناطق سكنية وتجارية وصناعية، وسوف يسهم هذا المشروع في تحقيق العديد من الأهداف، أبرزها:

- تحسين البنية التحتية للنقل بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

- من المتوقع أن يسهم مشروع التطوير في زيادة القدرة الاستيعابية لطريق ديراب إلى 340 ألف مركبة يومياً، واستيعاب النمو المتزايد في حركة المرور.

- تعزيز الترابط بين أجزاء مدينة الرياض وتسهيل عملية التنقل بين السكان، وهو ما سينعكس على التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

برنامج تطوير محاور الطرق في الرياض

يعد برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة بمدينة الرياض من أهم البرامج التي تضمنتها رؤية المملكة 2030، وقد أطلق هذا البرنامج ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في فبراير 2020، بهدف تعزيز منظومة النقل في العاصمة، وتحسين الربط بين أجزائها، وتهيئتها لتكون مركزًا رئيسًا في تقديم خدمات النقل المستدام والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط، والارتقاء بالعاصمة إلى المكانة الرائدة التي تستحقها كإحدى حواضر العالم الكبرى.

وتضمن البرنامج تنفيذ 12 مشروع بتكلفة إجمالية تجاوزت 21 مليار ريال سعودي، وقد عملت الهيئة على تقسيم مشاريع البرنامج إلى مجموعتين، حيث تضمنت المجموعة 4 مشاريع بتكلفة إجمالية بلغت 13 مليار ريال وقد تم إطلاقها في 14 أغسطس 2024، أما المجموعة الثانية فقد شملت 8 مشاريع بتكلفة إجمالية تتجاوز 8 مليارات ريال، وقد تم إطلاقها في فبراير الماضي 2025.