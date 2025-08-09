افتتاح وزير الشؤون الإسلامية للتصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية الـ45 بحضور خادم الحرمين الشريفين في المسجد الحرام

عدن - ياسمين عبدالعظيم - افتتح الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ45. ويشارك في المسابقة 179 متسابقًا من 128 دولة حول العالم.

كلمة ترحيبية ألقاها معالي الوزير في الحفل الافتتاحي، مشيدًا بالتنافس الذي يشهده المتسابقون في إتقان حفظ كتاب الله وتلاوته وتفسيره. وأشاد بجهود المملكة العربية السعودية في خدمة القرآن الكريم وتكريم حملته.

تضمنت التصفيات معايير ومنهجية للتحكيم تضمن العدالة والشفافية، وشهدت مشاركة نخبة من المحكمين الدوليين. وتبلغ قيمة جوائز المسابقة أربعة ملايين ريال، بالإضافة إلى مليون ريال توزع كهدايا مالية على المشاركين.

تمت استماع عدد من تلاوات المتسابقين في فروع المسابقة الخمسة، بحضور كبير من المشاركين والمرافقين ورواد المسجد الحرام. وتم تغطية الحفل الافتتاحي بشكل واسع من قبل القنوات المحلية والعالمية.

تمنى معالي الوزير التوفيق للمحكمين والمتسابقين، ودعا لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده بالرحمة. وأعلن انطلاق أعمال التصفيات النهائية بأجواء إيمانية وتلاوات مؤثرة لكتاب الله الكريم في أروقة المسجد الحرام.