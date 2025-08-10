إينزو ميلوت ينضم للأهلي قادما من شتوتجارت الألماني لمدة 3 مواسم

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت شركة النادي الأهلي السعودي اليوم عن اكتمال إجراءات التعاقد مع النجم الفرنسي إينزو ميلوت، القادم من نادي شتوتجارت الألماني، بعقد يمتد لثلاثة مواسم. هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الفريق لتعزيز صفوفه بلاعبين أجانب مميزين يمكنهم دعم الجهاز الفني خلال الموسم الرياضي 2025–2026.

يبلغ ميلوت من العمر 23 عامًا، وقد بدأ مسيرته الكروية في نادي موناكو الفرنسي قبل أن ينتقل إلى شتوتجارت الألماني في عام 2021. خلال الموسم الماضي، شارك ميلوت في 29 مباراة بالدوري الألماني وسجل 6 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة، كما خاض 8 مباريات في دوري أبطال أوروبا.

وقد مثل ميلوت منتخبات فرنسا السنية في عدة فئات عمرية، وشارك مع المنتخب الأولمبي في عدة مباريات أيضًا. وقد استهل اللاعب رحلته إلى المملكة بزيارة منتجع “شيبارة” في وجهة البحر الأحمر، حيث عاش تجربة ضيافة سعودية فاخرة قبل انضمامه إلى صفوف النادي.

بهذا التعاقد الحصري والمثير، يضيف الأهلي قوة جديدة إلى صفوفه ويثبت التزامه بتعزيز فريقه بأفضل اللاعبين العالميين.