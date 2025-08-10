لجنة عالمية تصمم مستقبل السياحة في منتدى توريز: رحلة من الرياض إلى العالم

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلن منتدى TOURISE، المنصة العالمية التي أطلقتها وزارة السياحة السعودية، عن تشكيل لجنة استشارية تضم 14 من كبار القادة والخبراء الدوليين في قطاعات السياحة والتقنية والطيران والترفيه والتعليم والاستدامة والإعلام.

تتولى اللجنة، برئاسة وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، توجيه المسار الاستراتيجي للمنتدى والمشاركة في إعداد أجندة نسخته الأولى، التي تستضيفها الرياض خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر المقبل، بهدف رسم ملامح مستقبل السياحة العالمي من قلب المملكة.

وأكد وزير السياحة أن تشكيل اللجنة يعزز التعاون العالمي المتعدد القطاعات، ويوحّد وجهات النظر لدعم الابتكار والاستثمار والاستدامة في السياحة.

من جانبها، أشارت جوليا سيمبسون، الرئيسة التنفيذية للمجلس العالمي للسفر والسياحة، إلى أن المنتدى يمثل منصة لتحفيز التحول في القطاع على المستوى الدولي.

اللجنة تضم شخصيات بارزة منها: لويس ماروتو، محمد جودت، نيل جاكوبس، ستيفان لوفيفر، توماس وولدباي، جوردي كارنيس، بليك تشاندلي، ماريو إنزنسبيرغر، فابيان فراسنيل، جون فيليب كويسه، باتريك أنديرسون، راندي ديربن، وفهد بن محمد حميد الدين.

وسيُعقد اجتماع دوري لأعضاء اللجنة قبل القمة لتطوير البرنامج والرؤية، بما يعزز دور المنتدى كمنصة عالمية للتأثير وصناعة مستقبل السياحة.