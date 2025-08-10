معرض المدينة للكتاب: “الجوفي” تعزز الوعي الرقمي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ريم الجوفي، الملقبة بـ “شجرة الضوء”، قدمت ورشة عمل بعنوان “التمييز بين المعلومة والمعرفة في عالم رقمي”، ضمن فعاليات معرض المدينة المنورة للكتاب. خلال الورشة، ركزت الجوفي على أهمية التمييز بين المعلومة والمعرفة في ظل التدفق الهائل للمحتوى الرقمي، مشيرة إلى أن الوعي المعرفي يعد أساساً للتعامل الواعي مع المعلومات في العصر الرقمي.

وفي سياق متصل، شهد اليوم حضوراً إعلامياً بارزاً للجوفي من خلال عدة لقاءات تلفزيونية، حيث تحدثت عن محاور الورشة ورؤيتها في تنمية الوعي المعرفي داخل المجتمع الرقمي.

تعتبر الجوفي من الشخصيات الثقافية المميزة في المملكة، حيث تسعى جاهدة لترسيخ ثقافة القراءة ونشر الوعي المعلوماتي لدى الأجيال الناشئة، وتقدم العديد من الورش والمحاضرات في مجالات القراءة والتفكير النقدي.

يُذكر أن الجوفي قامت خلال السنوات الماضية بتحديد منطقة تبوك كواحدة من أربع مناطق في المملكة – إلى جانب الرياض وجدة والدمام – لاستضافة معرض الكتاب المصاحب لمشروع تحدي القراءة العربي. يُعتبر هذا المشروع أكبر مبادرة عربية لتعزيز القراءة لدى الطلاب، بمشاركة أكثر من مليون طالب يلتزمون بقراءة 50 مليون كتاب سنوياً.