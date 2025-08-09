شكرا لمتابعة خبر عن المسند : أوقات الصلاة في المدن الكبرى مختلفة واقترح عمل تطبيق .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، عبدالله المسند، إن الفروق في مواقيت الصلاة بين شرق وغرب الرياض وشمال وجنوب الرياض تصل لـ دقيقتين أو 3 دقائق.

واقترح أن تتبنى وزارة الشؤون الإسلامية تطبيق للصلوات يبنى ويبرمج للوزارة، وأن يتم دمجه مع تطبيقي توكلنا أو أبشر، وذلك بحسب ما ذكره خلال استضافته في برنامج المجد.

وأشار إلى أن هناك مشكلة في المرتفعات الجنوبية حيث يؤذن المؤذن لصلاة المغرب والشمس لم تكن قد غربت بعد وذلك لأن المؤذن يؤذن وفقا للتقويم الذي تم إعداده دون الأخذ في الاعتبار اختلاف المواقيت.

ونوه إلى أن مواقيت الصلاة في المناطق المرتفعة عن سطح البحر تختلف عن المناطق الأخرى المنخفضة.