منى العجمي تعبر عن امتنانها لتعيينها متحدثة رسمية لوزارة التعليم

الرياض - علي القحطاني - أعربت منى العجمي عن امتنانها وتقديرها لتعيينها متحدثة رسمية باسم وزارة التعليم، قبيل بدء العام الدراسي الجديد.

وقالت العجمي عبر حسابها الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي:” بسم الله نبدأ.. أثمن لوزارة التعليم تكليفي متحدثة رسمية للوزارة، وتعزيزًا للتواصل مع منسوبي التعليم، والمجتمع، ووسائل الإعلام، يسعدني استقبال استفساراتكم عبر: [email protected]. كما أتطلع لأن يكون هذا الحساب نافذتكم لمعرفة آخر المستجدات في الوزارة.”

والجدير بالذكر أن وزارة التعليم أعلنت اليوم الأحد تعيين منى العجمي في هذا المنصب، وهي ثاني امرأة تتولى مهام المتحدث الرسمي للوزارة، بعد ابتسام الشهري التي شغلت المنصب لأربع سنوات من 2019 حتى 2023، والتي تعد أول امرأة سعودية تتقلد منصب متحدثة إعلامية في وزارة سعودية.

