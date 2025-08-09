شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة وتطالب بتحرك دولي عاجل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نددت المملكة بأقوى وأشد العبارات بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، وأدانت بشكل قاطع إمعانها في ارتكاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكدت المملكة أن الأفكار والقرارات اللاإنسانية التي تتبناها سلطات الاحتلال دون رادع، تُعيد التأكيد مجددًا على أنها لا تستوعب الارتباط الوجداني والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني بهذه الأرض، وأن الشعب الفلسطيني صاحب حق فيها، استنادًا للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية.

وحذرت المملكة من أن استمرار عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، يقوض أسس النظام الدولي والشرعية الدولية، ويهدد الأمن والسلم إقليميًا وعالميًا، وينذر بعواقب وخيمة تُشجع على ممارسات الإبادة الجماعية والتهجير القسري.

وأكدت المملكة أن هذه الجرائم الإسرائيلية المتواصلة تحتّم على المجتمع الدولي اليوم اتخاذ مواقف فعالة وحازمة تضع حدًا لهذه الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، وتمكّن من تحقيق الحل الذي تُجمع عليه الدول المحبة للسلام، بتنفيذ حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا للقرارات الأممية ذات الصلة.