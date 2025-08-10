تركي آل الشيخ يكشف عن مسرحيتين بموسم الرياض لـ أيمن زيدان وناصر القصبي وإليكم التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 أغسطس 2025 04:04 مساءً - كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عن مفاجآت لمحبي الفن والمسرح؛ وهي أبرز فنانيْن سيشاركان في عرض مسرحية لهما خلال موسم الرياض بنسخته السادسة، وهما: الفنان السوري أيمن زيدان، والفنان السعودي ناصر القصبي.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه على منصة X، صورة تجمعه مع الفنان السوري أيمن زيدان، وعلّق وكتب: "النجم السوري الكبير أيمن زيدان في مسرحية سورية بإذن الله، قريباً على مسارح موسم الرياض".

كما نشر آل الشيخ، عبر حسابه على منصة X، صورة تجمعه مع الفنان ناصر القصبي، وعلّق وكتب: "مسرحية مهمة قريباً في موسم الرياض، مع النجم الكبير ناصر القصبي".

ملامح لـ موسم الرياض بنسخته السادسة

أبرز المسرحيات للفنان ناصر القصبي

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد أعلن مؤخراً أن موسم الرياض بنسخته الجديدة القادمة، بعد أشهر قريبة، سيشهد اعتماداً كاملاً على العازفين والموسيقيين السعوديين والخليجيين في الحفلات الغنائية، وذكر عبر تغريدة له في حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: "‏إن شاء الله في موسم الرياض القادم اعتماد كامل تقريباً على العازفين والموسيقيين السعوديين والخليجيين في الحفلات الغنائية، مع اعتماد شبه كامل على المسرحيات السعودية والخليجية، مع بعض التطعيم بمسرحيات سورية وعالمية".وكان الفنان السعودي ناصر القصبي قد بدأ مشواره الفني من خلال المسرح الجامعي، بينما ظهوره الحقيقي كان في مسرحية "التائه"، الذي شارك في بطولتها إلى جانب الفنان راشد الشمراني.

أما أبرز المسرحيات التي قدمها، فهي كالتالي:

مسرحيه مهمه قريباً في موسم الرياض مع النجم الكبير ناصر القصبي 🇸🇦🔥❤️ pic.twitter.com/u475O6jG0t — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 9, 2025

مسرحية "تحت الكراسي"، "عويس التاسع عشر"، "ولد الديرة"، "عودة حمود ومحيميد"، و"الذيب في القليب"، و"بخصوص بعض الناس" و"الشنطة".

تركي آل الشيخ برفقة ناصر القصبي -الصورة من حسابه على ستوري الانستغرام

أبرز المسرحيات للفنان أيمن زيدان

النجم السوري الكبير ايمن زيدان في مسرحيه سوريه بإذن الله قريباً على مسارح موسم الرياض🇸🇦👍🔥❤️ pic.twitter.com/eKSUcptE7W — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 9, 2025

مسرحية "رحلة حنظلة"، "سوبرماركت"، "عنترة بن شداد"، "فضيحة في الميناء"، "حكايا الحكيم"، "حكاية بلا نهاية"، كذلك أخرج مسرحيات، منها: "سيدي الجنرال"، "راجعين"، "ثلاث حكايا"، "السيرك".

تركي آل الشيخ برفقة أيمن زيدان -الصورة من حسابه على ستوري الانستغرام

