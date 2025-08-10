عبدالله ملك ينشر آخر فيديو جمعه بالراحل محمد المنيع وهذا ما قاله

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 أغسطس 2025 04:04 مساءً - فقدت الكويت والخليج العربي فنانًا قدم العديد من الأعمال التي لا تُنسى، سواء بالدراما أو المسرح أو حتى السينما، حيث قدم خلال مسيرته الفنية التي قاربت 62 عامًا أعمالًا لا تُنسى وبدأ بمجال الفن، ووافته المنية يوم 8 أغسطس 2025.

ونعاه الفنان البحريني عبد الله ملك بكلماتٍ مؤثرة يوم وفاته وكتب فيها: "رحمك الله و غفر لك يا بو جاسم و ألهم أهلك و ذويك ومحبيك الصبر و السلوان تعازينا لأبنائك و أهلك و فناني الكويت و الخليج العربي إنا لله و إنا إليه راجعون".

عبدالله ملك يشارك آخر فيديو جمعه بالراحل محمد المنيع

كما نشر عبدالله ملك عبر حسابه على الإنستغرام فيديو له جمعه مع الفنان الراحل محمد المنيع وعلق وكتب: "آخر لقاء لي مع العم الفنان القدير محمد المنيع في بيته العامر بالكويت مع أبنائه ومجموعة من الفنانين واستقبلنا بطيبته وضحكته وكرمه وجوده، عليه الرحمة والمغفرة و جمعنا به وإياكم في جنات النعيم".

كما نشر صورة أخرى له أيضًا وكتب: "رحمك الله و غفر لك و أهل البحرين كانوا و مازالوا يبادلونك الحب والاحترام لما كنت تتمتع به من طيبة و ذوق و حسن اختيار لأدوارك وأعمالك الفنية نسأل الله لك الرحمة و المغفرة و أن يلهم أهلك و فناني الكويت و الخليج العربي الصبر و السلوان".

آخر عمل للفنان محمد المنيع

أبرز أعمال الفنان محمد المنيع

أبرز مسرحيات الراحل محمد المنيع

الراحل محمد المنيع وعالم السينما

محمد المنيع- الصورة على حسابه من الانستغرام

وعملعددًا من الأعمال كان من آخرها مسلسل "زمن العجاج" من ﺇﺧﺮاﺝ جاسم المهنا، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ إيمان سلطان، ومن بطولة الفنان جاسم النبهان، عبدالرحمن العقل، أحمد مساعد، حسين المهدي، فيصل العميري، وعبير أحمد.وشارك الفنانبعدد من الأعمال بمجال الدراما كان من أبرزها مسلسل "طيبة وبدر"، "الإبريق المكسور"، "الرحيل"، "دنيا الدنانير"، "أشياء ضرورية"، "الجوهرة"، "أبلة منيرة"، "بدر الزمان"، "غدا تبدأ الحياة"، "فتى الأحلام"، "علي بابا"، "مثلث الحب"، "عائلة فوق تنور ساخن"، "إلى من يهمه الأمر"، "الجوهرة والصياد"، "المغامرون الثلاثة"، "بيت الأوهام"، "الطماعون"، "إلى الشباب مع التحية"، "للحياة بقية"، "طش ورش"، "مرآه الزمان"، "أولاد بو جاسم"، "زارع الشر"، "حكايات من التراث الشعبي"،، "الطير والعاصفة"، "الناس أجناس"، "طير الخير"، "عودة السندباد"، "القرار الأخير"، "زمان الاسكافي"، "الموذي"، "الصقرين"، "السرايات"، "ديوان السبيل"، "مدينة الأمان"، "دموع الرجال"، "القادم الغريب"، "غصات حنين"، "البوية"، "الفرية"، "الحراير"، "الداية"، "قلب أبيض"، "عطر""المقرود""الحب اللي كان"، "الصراع"، "الجليب"، "وطن النهار"، "حال مناير"، "عبرة شارع"، و"غصون في الوحل".أما أبرز المسرحيات التي شارك بها الفنان الراحلمسرحية "حظها يكسر الصخر"، "بغيتها طرب صارت نشب"، "النواخذة"، "لعبة حلوة"، "سهارى"، "التالي ما يلحق"، "علي جناح التبريزي"، "السدرة"، "نورة"، "فرسان المناخ"، "الأميرتين"، "راجع"، و"السندباد".أما أبرز الأفلام التي شارك فيها الفنان الراحلهي: فهي فيلم "بس يا بحر"، "أوراق الخريف"، "الفخ"، "الوجه الآخر"، "لا ثمن للوطن"، "ليلة القبض على الوزير"، "بقايا بشر فيلم قصير"، و"دانة".

