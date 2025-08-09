شكرا لمتابعة خبر عن حميدان التركي‬⁩ بالثوب والشماغ بعد 20 عامًا قضاها بالسجون الأمريكية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهر المواطن حميدان التركي‬⁩ مرتديا الثوب والشماغ بعد 20 عامًا قضاها بالسجون الأمريكية.

وأثار ظهور التركي بالزي السعودي موجة تفاعل وتعاطف من قبل نشطاء التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن سعادتهم ومباركاتهم للتركي بعودته لأرض الوطن.

وأفرج عن حميدان التركي وعاد إلى الوطن بعد أن قضى أكثر من 19 عامًا في السجون الأمريكية، في قضية شغلت الرأي العام السعودي منذ بدايتها إثر اتهامه بإساءة معاملة ومخالفة أنظمة الإقامة والهجرة بالاعتداء والاحتجاز غير القانوني تجاه عاملته المنزلية.

‎وحميدان التركي، البالغ من العمر 56 عاما، أدين في عام 2006 بارتكاب جرائم تتعلق باحتجاز مدبرة منزله الإندونيسية كعبدة جنسية، والاعتداء الجنسي المتكرر عليها بين عامي 2000 و2004.

‎وشملت التهم: الحبس غير القانوني، والاتصال الجنسي غير المشروع، والابتزاز، والسرقة، وفق ما ذكر موقع “denver7”.

‎كما خضع التركي للتحقيق أثناء وجوده في السجن على خلفية مقتل توم كليمنتس، المدير التنفيذي لإدارة السجون في ولاية كولورادو، في عام 2013.

‎وكليمنتس قتل بإطلاق نار على باب منزله في 19 مارس 2013 في مدينة مونيومِنت، على يد إيفان إيبل، الذي كان على صلة بعصابة “211 كرو” المتطرفة ذات التوجهات العنصرية البيضاء، والتي اشتبه المحققون في أنها قد تكون وراء التخطيط لعملية الاغتيال. وقُتل إيبل بعد أيام في تبادل لإطلاق النار مع السلطات في تكساس.

‎فيما نفى التركي أي علاقة له بالتخطيط للجريمة، وأصر التركي على براءته، قائلا في وقت سابق إنه استُهدف بسبب ديانته الإسلامية في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.

