شكرا لمتابعة خبر عن عريس يثير الجدل بعد مغادرته قاعة الزفاف إلى ماكدونالدز: كنت جوعان .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثار شاب موجة واسعة من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو يظهر لحظة خروجه من قاعة الزفاف متوجهاً إلى أحد فروع “ماكدونالدز” لتناول الطعام.

وظهر الشاب في المقطع، قائلاً: “أتوقع إني أول عريس يطلع من قاعة القصر ويروح ماك على طول لأني جوعان.”

ولقي المقطع تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل، حيث تساءل العديد من الرواد عن السبب الذي دفع العريس لترك طعام الفندق والتوجه لتناول وجبة سريعة، وعلق أحدهم مازحًا: “على أيامي كنا ناخذ الحريم من القاعة على المطبخ”.