رئيس الوزراء الماليزي يُستقبل إمام المسجد النبوي صلاح البدير بحفاوة واحترام

عدن - ياسمين عبدالعظيم - استقبل رئيس الوزراء الماليزي، السيد أنور إبراهيم، اليوم السبت في العاصمة كوالالمبور، إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور صلاح البدير. وجاءت هذه الزيارة ضمن البرنامج الرسمي لزيارة الشيخ البدير إلى ماليزيا.

وخلال اللقاء، رحب رئيس الوزراء الماليزي بالشيخ البدير، مشيدًا بالعلاقات الوثيقة بين المملكة وماليزيا، مؤكدًا على أهمية تعزيز قيم التسامح والاعتدال في العالم الإسلامي.

من جانبه، قدم الشيخ البدير تحيات وتقدير القيادة الرشيدة إلى رئيس الوزراء الماليزي، متمنيًا لحكومة وشعب ماليزيا المزيد من التقدم والازدهار. وأكد الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على دعم برامج زيارات أئمة الحرمين الشريفين الخارجية، وتعزيز قيم التسامح والوسطية.

وفي ختام اللقاء، قدم الشيخ البدير نسخة من القرآن الكريم لرئيس الوزراء الماليزي، بحضور وزير الشؤون الدينية الماليزي، داتو محمد نديم.

وشارك الشيخ البدير في حفل ختام المسابقة القرآنية الدولية برعاية وحضور رئيس الوزراء الماليزي، حيث قدم تلاوة خاشعة من القرآن الكريم أمام الحضور.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يعكس الروابط العميقة والتعاون الثقافي والديني بين البلدين، ويبرز التزامهما بتعزيز قيم التسامح والوسطية في العالم الإسلامي.