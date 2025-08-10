انت الان تتابع خبر الخارجية تُبلِغ السفير البريطاني اعتراضها على تصريحات مخالفة للأعراف الدبلوماسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "في اجتماع عُقد في مقر الوزارة بتاريخ 10/08/2025، أعرب وكيل الوزارة للشؤون الثنائية، السفير محمد حسين بحر العلوم، عن قلق الحكومة العميق، وأكد مجدداً أن هذا السلوك يتعارض مع أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تُلزم الممثلين الدبلوماسيين باحترام قوانين وأنظمة الدولة المضيفة، والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية".وحثت حكومة العراق السفير، على "الامتناع عن أي تصريحات أو أنشطة أخرى من هذا النوع، والتصرف بما يدعم العلاقات الودية بين البلدين".

وأكدت وزارة الخارجية على "ضرورة الالتزام بالتواصل الدبلوماسي البنّاء، والتمسك بمبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".