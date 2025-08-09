9 شهداء في غزة بينهم 8 طلاب يبحثون عن المساعدات في غضون ساعات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تسببت هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي في استشهاد تسعة فلسطينيين، بينهم ثمانية من طالبي المساعدات، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم في قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة “وفا”.

في التفاصيل، أسفرت الهجمات عن استشهاد ستة مواطنين، بينهم طفل، وإصابة ثمانية آخرين جراء قصف تجمعات قرب نقطة توزيع المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب وادي غزة وسط القطاع.

وفي خان يونس، جنوب القطاع، لقيت امرأة مصرعها جراء قصف شقة سكنية قرب المحكمة الشرعية، بينما استشهد فلسطيني وامرأة برصاص الاحتلال أثناء تواجدهما بالقرب من مركز التوزيع الأميركي في شارع الطينة جنوب المدينة.

وفي سياق متصل، استهدفت زوارق الاحتلال الحربية ساحل منطقة “تلة النويري” غرب المحافظة الوسطى بنيران رشاشاتها، بالإضافة إلى إطلاق عدة قذائف من المدفعية تجاه محيط “سجن أصداء” شمال غرب خان يونس.

تتواصل التصعيدات العسكرية في القطاع مع تزايد حدة العنف والاعتداءات على الفلسطينيين، مما يثير المخاوف من تفاقم الوضع الإنساني هناك.