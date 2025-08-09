الاحتلال الإسرائيلي يودي بحياة 168 فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ بداية العام

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الاحتلال الإسرائيلي يقتل 168 فلسطينيًا في الضفة الغربية

أكدت الأمم المتحدة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 168 فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ بداية عام 2025. وأشارت التقارير إلى أن أكثر من 80% من الضحايا كانوا في شمال الضفة، معظمهم في محافظة جنين.

وفي حادث منفصل، أطلق مستوطنون إسرائيليون النار على رجل فلسطيني في نابلس، مما أسفر عن وفاته، ونفذوا نحو 40 هجومًا على 27 تجمعًا سكنيًا في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك عمليات حرق ألحقت أضرارًا واسعة.

وأوضحت التقارير أن هناك تهجيرًا للفلسطينيين من منطقة برية كيسان في بيت لحم، حيث تزايد العنف من قبل المستوطنين، مما دفع أكثر من 120 شخصًا للنزوح خلال أسبوعين فقط.

وفي سياق آخر، يواجه نحو 13 ألف طالب في الضفة الغربية تهديدًا بتأثير دراستهم بسبب أوامر هدم تستهدف أكثر من 80 مدرسة في المنطقة، مما يعرض مستقبلهم التعليمي للخطر.

وفي ظل هذه الظروف الصعبة، تتواصل جهود الأمم المتحدة للحد من الانتهاكات والتصعيد في الضفة الغربية، وحماية حقوق الفلسطينيين المهددة.