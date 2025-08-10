صالح العمري ينتقل إلى دول الخليج

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلن نادي الخليج يوم السبت عن توقيعه رسميًا مع اللاعب صالح العمري، الذي يلعب كجناح أيسر في نادي الرائد، في صفقة انتقال حصرية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقد نشر الحساب الرسمي للنادي على منصة “إكس” صورة للعمري مع تعليق يقول: “صالح العمري خلجاوي”.

يبلغ العمري 31 عامًا، وقد سبق له تمثيل أندية مثل الأهلي والقادسية وأبها، بالإضافة إلى عدة أندية محلية أخرى.

ويواصل الخليج تحت قيادة مدربه اليوناني دونيس، استعداداته لانطلاق دوري روشن السعودي في الموسم الجديد، الذي من المقرر أن يبدأ في 28 أغسطس الحالي.