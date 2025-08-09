ابتداء من اليوم: 7 أحياء بالرياض تتغير ملامحها بالكامل.. وأمانة العاصمة تكشف الأسماء المشمولة بمشروعات الهدم والتطوير

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن قائمة أولية لعدد من الأحياء التي ستشهد خلال العام 2025 تنفيذ مشاريع هدم وتطوير شاملة ابتداءمناليوم، بهدف إعادة تشكيل المشهد العمراني للعاصمة بما يواكب مستهدفات رؤية 2030.

أحياء بالرياض تتغير ملامحها بالكامل.. وأمانة العاصمة تكشف الأسماء المشمولة بمشروعات الهدم والتطوير

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة متكاملة لتحويل العاصمة إلى مدينة عالمية بمواصفات حديثة، حيث لا يقتصر المشروع على إزالة المباني القديمة، بل يمتد ليشمل إنشاء بنية تحتية ذكية، ومناطق سكنية آمنة، ومساحات خضراء واسعة، بما يرفع من مستوى جودة الحياة لسكان الرياض وزوارها.

الأحياء المشمولة في المرحلة الأولى للتطوير:

1. حي الصحافة – وسط الرياض، بالقرب من مركز الأعمال الرئيسي.

2. حي الروضة – شرق العاصمة، ذو كثافة سكنية عالية.

3. حي العليا – قلب منطقة الأعمال المركزية.

4. حي الملز – أحد أقدم أحياء الرياض ذات القيمة التاريخية.

5. حي المربع – يقع بالقرب من الديوان الملكي، ويضم مواقع استراتيجية مهمة.

6. حي السويدي – غرب الرياض.

7. حي السلي – شرق العاصمة، ويضم مناطق سكنية وصناعية قديمة.

وأكدت أمانة الرياض أن هذه المرحلة تأتي بعد دراسات ميدانية ومعمارية دقيقة، مشيرة إلى أن العمل سيجري وفق جدول زمني يراعي حقوق السكان ويوفر البدائل المناسبة لهم، بما يضمن تحقيق التوازن بين التطوير العمراني والحفاظ على النسيج الاجتماعي.