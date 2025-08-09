شكرا لمتابعة خبر عن أمطار غزيرة وعواصف رعدية تضرب جنوب الطائف .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت مناطق جنوب محافظة الطائف، اليوم السبت، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية، ما أدى إلى جريان عدد من الأودية والشعاب، فيما لا تزال السماء مهيأة لمزيد من الهطول خلال الساعات القادمة.

وشملت الأمطار مساحات واسعة من جنوب الطائف، وسط تحذيرات من مخاطر تشكل السيول في بعض المواقع المنخفضة.

ومن جانبه، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات عاجلة شملت عدداً من المناطق، متوقعاً هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة، وانعدام شبه كامل في مدى الرؤية، إضافة إلى جريان السيول واحتمالية وقوع صواعق رعدية.