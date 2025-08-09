ثريا حلمي ..  نجمة المونولوج التي لمعت في السينما

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 أغسطس 2025 08:07 مساءً - تعد الفنانة ثريا حلمي واحدة من أبرز الفنانات الكوميديات اللاتي نجحن في ترك بصمتهن الخاصة في السينما المصرية والعربية، حيث أنها شاركت ببطولة عدد كبير من الأفلام الكوميدية بالسينما المصرية أمام عمالقة الأداء الكوميدي لتُثبت موهبتها الحقيقية.

كما تعد الفنانة ثريا حلمي من كبار الفنانين الذين قدموا فن المونولوج على مدار سنوات مسيرتها الفنية، ويحل اليوم 9 أغسطس ذكرى وفاتها وإحياءً لتلك الذكرى نستعرض لكم أبرز محطاتها الفنية الناجحة.

النجاح في المونولوج أولى الخطوات نحو عالم السينما

تميزت الفنانة ثريا حلمي بأنها كانت مُتعددة المواهب حيث كانت تُمارس الغناء والرقص الشرقي كما أنها امتلكت خفة ظل وقبولًا كبيرًا مما أهّلها لتقديم فن المونولوج والذي حققت من خلاله نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور.

يُمكنكم قراءة: فطين عبد الوهاب.. رائد السينما الكوميدية وصاحب النجاح مع إسماعيل ياسين

وجاءت بدايتها مع المونولوج من خلال المسرح حيث كانت تصعد بين الفصول الخاصة بأي عرض مسرحي لتُقدم فقرتها الغنائية والتي تميزت بشكل خاص بـ المونولوج، وقد وصل نجاحها بأن قدمت خلال مسيرتها الفنية ما يتعدى الـ 300 مونولوج، وقد فتح لها هذا النجاح أبواب عالم السينما على مصراعيها ففي عام 1940 شاركت ببطولة فيلم "حياة الظلام"، ولكن النجاح الحقيقي جاء عقب مُشاركتها ببطولة فيلم "لو كنت غني" عام 1942 أمام بشارة واكيم، عبد الفتاح القصري.

النجاح في السينما على مدار نصف قرن

نجحت الفنانة ثريا حلمي في الإستمرار بمشوارها الفني في السينما والمسرح والدراما التلفزيونية لما يتجاوز الخمسين عامًا، وقد شاركت خلال مشوارها السينمائي ببطولة عدد كبير من الأفلام تعاونت من خلالها مع كبار الفنانين والمُخرجين.

ومن أبرز الأفلام التي شاركت ببطولتها "ليلة الجمعة" أمام الفنان أنور وجدي، "أحبك انت" أمام فريد الأطرش و سامية جمال، "حب في الظلام" والذي جسدت بطولته سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، "بائعة الخبز" أمام أمينة رزق ومن إخراج حسن الإمام وعدد كبير من الأفلام السينمائية الأخرى.



كما أنها نجحت في تكوين ثُنائي فني مع الفنان الكوميدي إسماعيل ياسين حيث شاركا ببطولة عدد من الأفلام السينمائية سويًا والتي حققت نجاحًا كبيرًا ظل مستمرًا حتى الآن.

وجاء التعاون الأول بين الفنانة ثريا حلمي والفنان إسماعيل ياسين في عام 1944 من خلال فيلم "تحيا الستات" ليستمر تعاونهما عقب ذلك في عدد كبير من الأفلام السينمائية ومن أبرزها "حلال عليك، إسماعيل ياسين في بيت الأشباح، الهوا ملوش دوا، كيلو 99، إسماعيل ياسين يقابل ريا وسكينة" كما شاركته ببطولة مسلسل تلفزيوني مع إسماعيل ياسين عام 1971 وهو مسلسل "عجيب أفندي".

ورحلت عن عالمنا الفنانة ثريا في مثل هذا اليوم 9 أغسطس عام 1994 عن عمر ناهز الـ71 عامًا، وقد قدمت ما يُقارب الثمانين عملًا فنيًا ما بين السينما والمسرح والدراما التلفزيونية والإذاعية نجحت من خلالها في أن تكون واحدة من كبار فناني الكوميديا في مصر والوطن العربي.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر« »الخليج 365 فن»