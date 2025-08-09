لأول مرة .. عمرو الليثي يكشف سرًا لابنة ممدوح وافي عن والدها وأحمد زكي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 أغسطس 2025 11:04 مساءً - حلت الفنانة ياسمين وافي ابنة النجم الراحل ممدوح وافي ضيفة الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة"؛ ودخلت ياسمين في نوبة بكاء بعد كشف الليثي سرًا لها يقوله لأول مرة جمع والدها بالفنان أحمد زكي.
وعن مدى تأثر أحمد زكي بوفاة ممدوح وافي، قالت ابنته الفنانة ياسمين وافي :"لا أستطيع الجزم أن أحمد زكي تأثر صحيًا بموت والدي، ولكنه كان شخصًا حساسًا جدًا، وعلى الرغم من اختلافهما في الطباع، لكنهما كانا وجهين لعملة واحدة؛ فالاثنين كانوا أطفال بقلب كبير".
وتابعت : "فأنا أعتقد أن موت والدي كان من أسباب ضعفه ومرضه، حيث توفي والدي في أكتوبر 2004 وأحمد زكي في مارس 2005؛ أي بعد 5 أشهر بالضبط"، مشيرة إلى أن الراحل أحمد زكي ظل يتصل بوالدها حتى بعد وفاته، لافتة على عدم تصديق واقتناع أحمد زكي برحيل صديقه المقرب ممدوح وافي.
فعلى الرغم من أن أحمد زكي كان يكبر صديقة ممدوح وافي بعدة سنوات، لكنهما كانا صديقين مقربين بسبب دراستهما معا في المعهد، بالإضافة إلى إقامتهما سويًا في شقة للمغتربين، وعلى مدار مشوارهما الفني أتيحت لهما الفرصة للتعاون في عدد من الأعمال الفنية.
وشهدت مرحلة التسعينيات التعاون الأكبر بين الفنان ممدوح وافي والفنان أحمد زكي؛ فبعد مرور 7 سنوات من آخر تعاون سينمائي بينهما، وفي عام 1990 جسّدا بطولة فيلم "البيضة والحجر"، والذي يعَد من أشهر الأفلام السينمائية التي جمعتهما.
وفي عام 1993 شاركا ببطولة فيلم "الباشا"، والذي جاء من إخراج محمد خان. وبنفس العام عرض لهما فيلم "مستر كاراتيه"، من إخراج محمد خان. وفي العام التالي 1994 قدّما سويّاً فيلم "سواق الهانم"، أمام كلٍّ من: عادل أدهم، سناء جميل.
وشهد عام 1996 التعاون السينمائي الأبرز بين كلٍّ من الفنان الراحل أحمد زكي والفنان الراحل ممدوح وافي؛ حيث قدّما في ذلك العام فقط ثلاثة أفلام سينمائية، وهي: "إستاكوزا، ناصر 56، أبوالدهب". وتكون تلك الأفلام هي آخر تعاون سينمائي بينهما.
عمرو الليثي يكشف سرًا لابنه ممدوح وافي عن والدها وأحمد زكيتطرقت الفنانة ياسمين وافي خلال الحلقة للحديث عن والدها وعلاقة الصداقة العميقة التي جمعته بالفنان أحمد زكي، ليفاجئها الإعلامي عمرو الليثي بسر عن الثنائي، حيث قال : "عندما توفي الفنان أحمد زكي، كنت من بين الأشخاص الذين قاموا بدفنه ونزلت للمقبرة الخاصة به وذلك نظرًا لقرب العلاقة بيننا، لأتفاجأ بجثمان والدك موجودًا وكنت اعتقد أن المقبرة فارغة، وقد دُفن أحمد زكي بجوار والدك مباشرةً".
دفن ممدوح وافي في مقابر أحمد زكيأحمد زكي كان مرتبطاً بممدوح وافي بشكلٍ كبير لدرجة أنه قرر أن يشتري لهما مقبرة واحدة ليتم دفنهما فيها، وقد توفي الراحل ممدوح وافي 17 أكتوبر عام 2004، وكان ذلك وقت تصوير أحمد زكي فيلم "حليم"، مما أصابه بحالة من الانهيار بعدما علم الخبر، وعلى الفور تواصل مع هاني نجل ممدوح وافي، وبعدها تأكد من خبر رحيله. وطلب أحمد زكي من نجله أن يتم دفن الجثمان في المقابر الخاصة به، وقال له مثلما عشنا معاً، سيتم دفننا معاً، وبالفعل تم دفنه بمقابر أحمد زكي.
