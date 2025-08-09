لأول مرة .. عمرو الليثي يكشف سرًا لابنة ممدوح وافي عن والدها وأحمد زكي

عمرو الليثي يكشف سرًا لابنه ممدوح وافي عن والدها وأحمد زكي

دفن ممدوح وافي في مقابر أحمد زكي

خلال 13 عاماً: ممدوح وافي وأحمد زكي يُشاركان بـ8 أفلام سويّاً

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 أغسطس 2025 11:04 مساءً - حلت الفنانةابنة النجم الراحلضيفة الإعلاميفي برنامجه "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة"؛ ودخلت ياسمين في نوبة بكاء بعد كشف الليثي سرًا لها يقوله لأول مرة جمع والدها بالفنانتطرقت الفنانةخلال الحلقة للحديث عن والدها وعلاقة الصداقة العميقة التي جمعته بالفنان، ليفاجئها الإعلاميبسر عن الثنائي، حيث قال : "عندما توفي الفنان أحمد زكي، كنت من بين الأشخاص الذين قاموا بدفنه ونزلت للمقبرة الخاصة به وذلك نظرًا لقرب العلاقة بيننا، لأتفاجأ بجثمان والدك موجودًا وكنت اعتقد أن المقبرة فارغة، وقد دُفن أحمد زكي بجوار والدك مباشرةً".وعن مدى تأثربوفاة، قالت ابنته الفنانة ياسمين وافي :"لا أستطيع الجزم أن أحمد زكي تأثر صحيًا بموت والدي، ولكنه كان شخصًا حساسًا جدًا، وعلى الرغم من اختلافهما في الطباع، لكنهما كانا وجهين لعملة واحدة؛ فالاثنين كانوا أطفال بقلب كبير".وتابعت : "فأنا أعتقد أن موت والدي كان من أسباب ضعفه ومرضه، حيث توفي والدي في أكتوبر 2004 وأحمد زكي في مارس 2005؛ أي بعد 5 أشهر بالضبط"، مشيرة إلى أن الراحل أحمد زكي ظل يتصل بوالدها حتى بعد وفاته، لافتة على عدم تصديق واقتناعبرحيل صديقه المقربأطلعوا على هل فقد أحمد زكي بصره في أواخر أيامه؟.. اعرفوا التفاصيلكان مرتبطاً بممدوح وافي بشكلٍ كبير لدرجة أنه قرر أن يشتري لهما مقبرة واحدة ليتم دفنهما فيها، وقد توفي الراحل17 أكتوبر عام 2004، وكان ذلك وقت تصويرفيلم "حليم"، مما أصابه بحالة من الانهيار بعدما علم الخبر، وعلى الفور تواصل مع هاني نجل، وبعدها تأكد من خبر رحيله. وطلبمن نجله أن يتم دفن الجثمان في المقابر الخاصة به، وقال له مثلما عشنا معاً، سيتم دفننا معاً، وبالفعل تم دفنه بمقابر أحمد زكي.فعلى الرغم من أنكان يكبر صديقةبعدة سنوات، لكنهما كانا صديقين مقربين بسبب دراستهما معا في المعهد، بالإضافة إلى إقامتهما سويًا في شقة للمغتربين، وعلى مدار مشوارهما الفني أتيحت لهما الفرصة للتعاون في عدد من الأعمال الفنية.ولم تتوقف العلاقة بين الفنان الراحل ممدوح وافي والفنان الراحلعند حدود الصداقة فقط، ولكنهما تعاونا في 8 أفلام سينمائية قدّماها على مدار 13 عاماً؛ حيث جاء أول تعاون سينمائي بينهما من خلال فيلم "الاحتياط واجب"، والذي تم عرضه عام 1983، وشارك ببطولة الفيلم كلٌّ من: مديحة كامل، أبوبكر عزت، وعددٌ كبير من الفنانين.وشهدت مرحلة التسعينيات التعاون الأكبر بين الفنانوالفنان؛ فبعد مرور 7 سنوات من آخر تعاون سينمائي بينهما، وفي عام 1990 جسّدا بطولة فيلم "البيضة والحجر"، والذي يعَد من أشهر الأفلام السينمائية التي جمعتهما.وفي عام 1993 شاركا ببطولة فيلم "الباشا"، والذي جاء من إخراج محمد خان. وبنفس العام عرض لهما فيلم "مستر كاراتيه"، من إخراج محمد خان. وفي العام التالي 1994 قدّما سويّاً فيلم "سواق الهانم"، أمام كلٍّ من: عادل أدهم، سناء جميل.وشهد عام 1996 التعاون السينمائي الأبرز بين كلٍّ من الفنان الراحلوالفنان الراحل؛ حيث قدّما في ذلك العام فقط ثلاثة أفلام سينمائية، وهي: "إستاكوزا، ناصر 56، أبوالدهب". وتكون تلك الأفلام هي آخر تعاون سينمائي بينهما.قد يعجبكم أحمد السبكي يكشف جانب خفي من شخصية أحمد زكي

