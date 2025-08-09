سيناريست يثير الجدل بشأن اقتباس فكرة فيلم روكي الغلابة لـ دنيا سمير غانم

مزاعم باقتباس فكرة فيلم "روكي الغلابة"

صورة ضوئية من تسجيل فكرة الفيلم

فكرة فيلم "زبادي جارد"

"روكي الغلابة" يتصدر شباك التذاكر

قصة فيلم روكي الغلابة

View this post on Instagram A post shared by Donia Samir Ghanem (@donia.samir.ghanem)

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 أغسطس 2025 11:04 مساءً - أثيرت حالة من الجدل، خلال الساعات الماضية، حول فيلمبطولة الفنانةوالذي يُعرض في صالات السينما حاليًا، حيث زعم أحد الكُتّاب الشباب ويُدعى "محمد فريد فؤاد"، باقتباس تلك الفكرة دون وجود اختلافاتٍ كبيرة، مما يُشكِّل انتهاكًاوزعم السيناريست والممثل محمد فريد فؤاد، عن كتابته لقصة فيلم سينمائي عن فتاة تعمل "كبودي جارد"، منذ 3 سنواتٍ تقريبًا، وعرضها على عددٍ كبير من جهات الإنتاج وكذلك الفنانين، منهم الفنانة دنيا سمير غانم، وكذلك أحمد السبكي، المُنتج لـ"روكي الغلابة".ونشر محمد فريد فؤاد، عبر حسابه على "فيسبوك"، صورة ضوئية من شهادة إيداع مصنف مكتوب، من قبل إدارة حقوق المؤلف بالمجلس الأعلى للثقافة، بخصوص تسجيل فكرة فيلمه بعنوان "زبادي جارد"، وذلك في شهر ديسمبر لعام 2022، وعلق محمد فريد فؤاد عليها بقوله: "نفس لاين الفيلم، بنفس النجم والنجمة بنفس شركة الإنتاج اللى معاها المعالجة من ٢٠٢٢".وأوضح أنّ فكرة فيلم "زبادي جارد"، تدور أحداثها حول فتاة لديها اضطراب هرموني، تعمل في أكثر من عمل، ولكنها تفشل حتى تستقر في العمل كبادي جارد، لدى عالم اخترع جهاز استنساخ، ينشأ بين الثنائي قصة حب، ويُهاجم المُخترع عصابتان، إحداهما محلية وأخرى أجنبية، وتنتهي القصة بالتخلص منهما، وزواج المخترع والبادي جارد.ولم يحسم السيناريست محمد فريد فؤاد موقفه بعد، وهل سيتقدم بشكوى إلى نقابة المهن السينمائية، خلال الأيام المقبلة من عدمه، إذ اكتفى بالتعليق قائلًا: "ربي إني مغلوب فانتصر"، بينما وفي المقابل لم تصدر الشركة المنتجة أي بيانٍ توضيحي للرد على تلك المزاعم المتداولة حتى الآن.يذكر أنّ فيلم "روكي الغلابة" تصدر شباك التذاكر في مصر، منذ طرحه قبل نحو أسبوعين، حيث حقق قرابة 26 مليون جنيه تقريبًا حتى الآن، ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب دنيا سمير غانم، كل من: محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، وضيوف الشرف إيمي سمير غانم، أحمد الفيشاوي، أوس أوس وأحمد سعد، والفيلم من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي، ويسجل الفيلم ثاني بطولات دنيا سمير غانم في السينما بعد "تسليم أهالي" عام 2021.تدور أحداث فيلم "" حول فتاة قادمة من بيئة ريفية بسيطة، تدخل عالم الملاكمة وتجد نفسها مكلفة بحراسة أحد الأطباء الذين تحاك حولهم المخاطر يلعب دوره محمد ممدوح فتحاول التعايش مع العالم الجديد الذي دخلت فيه، فتواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية وفي الوقت نفسه ستدخل في قصة حب مع الدكتور.ويشهد فيلم "" ظهور الفنانة إيمي سمير غانم كضيفة شرف خلال أحداث العمل من أجل دعم شقيقتها دنيا، أما المفاجأة فهي مشاركة الفنان أحمد الفيشاوي بظهور خاص خلال شخصية مُخترع يقابل دنيا ومحمد ممدوح ويحدث بينهم العديد من المواقف والمفارقات، وكذلك ظهور أوس أوس كضيف شرف، هذا بالإضافة إلى غناءأغنية بمشاركة دنيا سمير غانم في أحداث الفيلم.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».