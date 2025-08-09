ناصر القصبي وأيمن زيدان يشاركان بمسرحيات جديدة في موسم الرياض 2025

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 أغسطس 2025 08:07 مساءً - كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، بالمملكة العربية السعودية، عن مشاركة الفنان ناصر القصبي، بمسرحية جديدة، ضمن فعاليات النسخة الجديدة من موسم الرياض 2025، المُفترض انطلاقها اعتبارًا من شهر أكتوبر المُقبل.
وأوضح من خلال منشوره، أن البرنامج المسرحي لموسم الرياض سيشهد أيضاً تركيزاً كبيراً على المسرحيات السعودية والخليجية، مع تطعيم محدود بمسرحيات سورية وعالمية، في إطار سعي الموسم إلى تقديم محتوى ثقافي متنوع يعكس هوية المنطقة ويستقطب جمهوراً واسعاً من مختلف الخلفيات. حيث جاء نص المنشور الذي كتبه المستشار تركي آل الشيخ، كالتالي: "إن شاء الله في موسم الرياض القادم اعتماد كامل تقريباً على العازفين و الموسيقيين السعوديين والخليجيين في الحفلات الغنائية، مع اعتماد شبه كامل على المسرحيات السعودية والخليجية مع بعض التطعيم بمسرحيات سورية وعالمية".
مسلسل "فبراير الأسود" صُوّر بالكامل في مدينة الرياض، ويُشارك في بطولته إلى جانب ناصر القصبي، كلّ من حبيب الحبيب، بشير الغنيم، سناء اليونس، خالد الفراج، يزيد المجيول ولولو التميمي وغيرهم، والعمل تأليف ناصر العزاز، وإخراج عمرو صلاح.
تركي آل الشيخ عن مسرحية ناصر القصبي الجديدة: مهمة جدًاونشر المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه على منصة "X"، صورة تجمعه بالفنان ناصر القصبي، وعلق عليها بقوله: "مسرحية مهمة قريباً في موسم الرياض مع النجم الكبير ناصر القصبي"، ومن المُقرر الكشف عن تفاصيل المسرحية وطاقم العمل وقصتها خلال الأسابيع القليلة المُقبلة. — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh)
مسرحية سورية لـ أيمن زيدان في موسم الرياضكما أشار المستشار تركي آل الشيخ إلى مشاركة الفنان أيمن زيدان هو الآخر في فعاليات موسم الرياض، من خلال مسرحية جديدة، ضمن تواجد المحتوى السوري ضمن موسم الرياض 2025، حيث كتب، " النجم السوري الكبير أيمن زيدان في مسرحية سورية بإذن الله قريباً على مسارح موسم الرياض". — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh)
تركي آل الشيخ: موسم الرياض سيعتمد على المواهب الخليجيةوكان المستشار تركي آل الشيخ، أعلن قبل أيام عبر منشور له على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، عن توجه موسم الرياض القادم نحو تعزيز الحضور للمواهب السعودية والخليجية، حيث سيتم الاعتماد بشكل شبه كامل على العازفين والموسيقيين السعوديين والخليجيين في الحفلات الغنائية والعروض المسرحية.
ناصر القصبي يترقب عرض مسلسل "فبراير الأسود"وفي سياق آخر، يترقب الفنان ناصر القصبي، انطلاق عرض مسلسله الجديد "فبراير الأسود" عبر إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة القليلة المُقبلة، حيث يشهد هذا العمل عودته للجمهور، بعد فترة غياب عن الدراما قرابة العامين، منذ الجزء الأخير لمسلسل "طاش ما طاش" والذي حمل اسم "طاش العودة"، في مارس 2023، حيث سيطل على جمهوره بتجربة درامية مختلفة، تحمل جرعة من الإثارة والتشويق.
