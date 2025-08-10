الجوازات السعودية تصدر قرارا هاما بشأن 7 فئات من التأشيرات وطريقة تحويلها إلى إقامة.. التفاصيل

أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن قرار مهم يمكّن سبع فئات من المقيمين والزائرين من تحويل تأشيراتهم المؤقتة إلى إقامات نظامية، وذلك ضمن إطار التسهيلات التي تقدمها المملكة لتعزيز الاستقرار وتمكين الأفراد من الاستفادة من الفرص التعليمية والصحية والاقتصادية داخل البلاد.

الجوازات السعودية تصدر قرارا هاما بشأن 7 فئات من التأشيرات وطريقة تحويلها إلى إقامة

وبحسب البيان الرسمي، تشمل الفئات المؤهلة للتحويل:

1. مواطنو الدول التي تمر بأزمات إنسانية مثل اليمن والسودان وفلسطين.

2. أبناء المواطنات السعوديات من أزواج غير سعوديين.

3. حاملو التأشيرات المميزة كالمستثمرين وأصحاب الكفاءات.

4. مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي المقيمون مؤقتًا.

5. الطلاب الحاصلون على تأشيرات دراسة في الجامعات والمعاهد السعودية المعتمدة.

6. حاملو تأشيرات العلاج الطبي.

7. حاملو تأشيرات الزيارة العائلية لأقارب الدرجة الأولى.

وأوضحت الجوازات أن إجراءات التحويل ستكون إلكترونية بالكامل عبر منصة أبشر، مع ضرورة استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة لكل فئة.

وأكدت المديرية أن هذه الخطوة ستتيح للمستفيدين الاستقرار القانوني، وتجنب تجديد التأشيرات المتكرر، إلى جانب الاستفادة من النظام الصحي المتطور، والانخراط في سوق العمل النظامي، والاندماج في المجتمع السعودي بشكل أوسع.

ودعت جميع المؤهلين إلى المسارعة في تقديم طلباتهم، مؤكدة أن القرار يعكس حرص المملكة على توفير بيئة منظمة وآمنة تفتح أبواب الفرص أمام الجميع.