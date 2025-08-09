نسرين طافش ترد على منتقدي أدائها العمرة: «جهل ولا إنسانية»

رد الفنانة نسرين طافش على الانتقادات التي تعرضت لها بعد أداءها لمناسك العمرة، مؤكدة أنها تعتبر ذلك قمة الكفر على حد وصفها.

وقالت نسرين طافش خلال تصريحات تلفزيونية لـ برنامج «ET بالعربي: «ما بيحق لأي شخص في الدنيا، أنه يقول إنه أنا عند رب العالمين عندي أكتر منك، أنتي ليه روحتي مثلا».

أوضحت: «هذا بعتبره قمة الكفر، لأنه بتكون بتعين الشيطان، مش بتعين الدين والأخلاق أو الإنسانة أنت بدك شخص ما يروح يتضرع لربه؟ مين بدو هيك غير الشيطان؟».

تابعت: «أشخاص قليلين وعي والله يهديهم، في ناس أوقات بيدخلوك النار أو الجنة، كأن بأيديهم مفاتيح الجنة أو النار، وده بيدل على جهل وأبعد ما يكون عن الإنسانية والدين».

كانت الفنانة نسرين طافش شاركت متابعيها مجموعة صورة لها، خلال زيارتها إلى مسجد رسول الله في المدينة المنورة استعدادًا لأدائها مناسك العمرة.

ونشرت نسرين طافش الصورة عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»؛ معلقة: «وإن سألت عن الجمال فلن ترى كجمال المدينة المنورة، المسجد_النبوي_الشريف، جمعة مباركة.. يا رب السلام والأمان لكل الناس».

وانهالت عليها تعليقات جمهورها، معبرين عن إعجابهم الشديد على ارتدائها الحجاب:«ما شاء الله شو لابقلك»، «ربي يهديك عن قريب يا رب»، «شكلك بالحجاب اجمل بكتير»، «بسم الله ما شاء الله تحفة ربنا يتقبل»، «ما شاء الله ما أجمل الحجاب عليكي»، «ما شاء الله منورة»، «أحلى بالحجاب 1000 مرة»، «والله إنك تستحقين لقب ملكة جمال العالم»، «يا عيني ع الإيمان والتقوى»، «جمال ساحر وبتجنني جدا»، «أضفت إلى الحجاب جمالًا لا يوصف الله يهدينا ويهديك آمين يا رب»، «الله يحفظك حبيبة قلبي الله يتقبل عمرة مباركة».

المصري اليوم