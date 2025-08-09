وزير الداخلية ومدير عام الشرطة يتفقدان مركزي ترخيص أبو آدم وشرق النيل

تفقد الفريق شرطة بابكر سمرة وزير الداخلية، والفريق أول شرطة خالد حسان محي الدين مدير عام قوات الشرطة، صباح اليوم، مركزي ترخيص أبو آدم وشرق النيل، للوقوف على عمليات إعادة التأهيل التي شارفت على الانتهاء، تمهيدًا لتقديم خدمات مرورية متكاملة لطالبي الخدمة.

وكان في استقبال الوفد اللواء شرطة *فيصل كباشي محمد أحمد* مدير دائرة مرور ولاية الخرطوم، والعميد شرطة إبراهيم صالح مدير إدارة الترخيص بدائرة مرور الولاية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص وزارة الداخلية على تطوير خدمات الترخيص وتحسين بيئة العمل بما يواكب تطلعات الجمهور. ومن المقرر تدشين العمل بالمركزين في القريب العاجل.