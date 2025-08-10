شاهد بالفيديو.. أيقونة الثورة السودانية “دسيس مان” يظهر حزيناً بعد إصابته بكسور في يديه ويلمح لإنفصاله عن الدعم السريع والجمهور يكشف بالأدلة: (سبب الكسور التعذيب الذي تعرض له من المليشيا)

- 1/2
ظهر “أيقونة” الثورة السودانية, محمد يحي بشير, الشهير باسم “دسيس مان”, حزيناً في مقطع فيديو متداول وذلك بعد إصابته بكسور في يديه.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكد “دسيس مان”, في حديثه أن الإصابات جاءت نتيجة حادث مروري تعرض له في الأيام الماضية.
وألمح أيقونة الثورة, الذي انضم لمليشيا الدعم السريع, مغادرته المليشيا وذلك بعد تجاهله تحية أفراد الدعم السريع, كما جرت العادة عنده.
جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي رصده محرر موقع النيلين, أكد أن الكسور التي تعرض لها جاءت نتيجة تعرضه للتعذيب ولم يكن سببها حادث مروري كما ذكر.
حيث أحدهم في تعليقه: (حادث فى اليدين الاتنين ومافى ظلط ولا جروح حادث بكسر زى دا لازم يكون فى جروح لاكن كسير زى دا شغل دق دق العيش).
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
