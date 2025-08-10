شاهد بالفيديو.. عريس الوسط الفني “البندول” يدندن لحسناء سودانية في الشارع العام

نشرت مودل سودانية, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع من قبل الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المودل الحسناء “هايدي”, ظهرت في المقطع مع الفنان الشاب وعريس الوسط الفني أحمد فتح الله. الفنان الملقب بالبندول, ظهر وهو يدندن للمودل الحسناء بإحدى أغنياته وسط تفاعلها وإعجاب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

