بطولة انكلترا: وست هام يتعاقد مع الحارس الدنماركي هيرمانسن

الرياص - اسماء السيد - لندن : تعاقد وست هام مع حارس ليستر سيتي الدنماركي مادس هيرمانسن في عقد يمتد لخمس سنوات، وفقا لما أعلنه النادي الإنكليزي السبت.

وفي حين لم يتم الكشف عن قيمة الصفقة، أفادت وسائل إعلام بريطانية أن وست هام أنفق 27 مليون دولار أميركي من أجل الظفر بخدمات الدولي الدنماركي.

خاض هيرمانسن 72 مباراة بقميص ليستر، حيث فاز معه بلقب دوري الدرجة الثانية "تشامبيونشيب" في عام 2024. ولفت الأنظار الموسم الماضي على المستوى الفردي على الرغم من هبوط "الذئاب" الى الدرجة الثانية.

وسعى وست هام لضم حارس جديد بعد رحيل البولندي لوكاس فابيانسكي في نهاية الموسم الماضي. وسيتنافس هيرمانسن مع الفرنسي ألفونسو أريولا (32 عاما) الذي شارك في 26 مباراة الموسم الماضي في الدوري الممتاز.

وقال هيرمانسن "لقد سمعت أشياء عظيمة عن النادي".