بدءاً من اليوم: المرور السعودي يستبدل كاميرات ساهر بنظام مزدوج العدسة.. يرصد المخالفات من مسافات غير متوقعة

أعلنت الإدارة العامة للمرور في السعودية عن بدء تشغيل نظام إلكتروني متطور لرصد المخالفات المرورية ابتداءمناليوم، يعتمد على كامرتين في كل جهاز، بقدرات فنية عالية تمكّنه من التقاط التفاصيل بدقة من مسافات بعيدة، باسم فترونك ليزر ليحل محل نظام ساهر السابق، بما يرفع كفاءة الضبط ويعزز السلامة المرورية على الطرق.

المرور السعودي يستبدل كاميرات ساهر بنظام مزدوج العدسة.. يرصد المخالفات من مسافات غير متوقعة

وأوضح المرور أن التقنية الجديدة تأتي ضمن جهود تحديث أنظمة المراقبة المرورية في المملكة، ويتميز هذا النظام باستخدام كاميرتين بدلاً من كاميرا واحدة، مما يسمح بتوثيق المخالفات بالفيديو، وليس فقط بالصور الثابتة، مما يقلل من احتمالية الخطأ في التشخيص ويزيد من دقة الرصد ،كذلك يوفر النظام إمكانية متابعة المركبات على مسافات أطول، ورصد المخالفات بدقة أكبر، بما في ذلك السرعة الزائدة، وتجاوز الإشارات، واستخدام الهاتف أثناء القيادة.

وأضافت الإدارة أن هذا النظام يمثل نقلة نوعية مقارنة بكاميرات "ساهر" التقليدية، إذ يتيح تغطية أوسع للطرق، ويعمل في مختلف الظروف الجوية، مع إمكانية تخزين البيانات وتحليلها فورياً، مما يسهم في سرعة اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين.

من المتوقع أن يساهم النظام الجديد فترونك ليزر في تقليل الحوادث المرورية من خلال تحسين رصد المخالفات وتعزيز الالتزام بقوانين المرور في إطار خطة شاملة لتطوير منظومة السلامة المرورية، والحد من الحوادث، وتحقيق انسيابية الحركة على الطرق، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.